До 1200 тонн сырья в сутки перерабатывают на предприятии в Алматинской области

В Алматинской области ежедневно принимают около 2 тысяч тонн кукурузы, которую перерабатывают в пищевые ингредиенты и корма для животных. На предприятии «АзияАгроФуд» работают сразу три производственных направления, а общая мощность комплекса достигает 1200 тонн переработки сырья в сутки. Готовую продукцию поставляют не только казахстанским предприятиям, но и в Китай, Узбекистан и Таджикистан. Как устроено производство, сколько зарабатывают сотрудники и с какими трудностями сталкиваются фермеры, выяснил корреспондент BAQ.KZ.

От зерна до готовой продукции

ТОО «АзияАгроФуд» расположено в селе Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области. Предприятие специализируется на переработке пшеницы и кукурузы, из которых производят муку, крахмалопродукты, сиропы и комбикорма.

На территории комплекса действуют три производства: мукомольное, крахмалопаточное и комбикормовое.

Общая проектная мощность предприятия составляет 1200 тонн переработки сырья в сутки. Из них 400 тонн приходится на мельницу, 200 тонн – на крахмалопаточный завод и ещё 600 тонн – на производство комбикормов.

Особенность комплекса заключается в глубокой переработке зерна. Из одного вида сырья здесь получают несколько продуктов, которые используются в пищевой промышленности и животноводстве.

Например, кукурузу перерабатывают в различные виды сиропов, а сопутствующие продукты производства направляют на изготовление кормов.

Что производят из кукурузы

Одно из основных направлений предприятия – глубокая переработка кукурузы. На крахмалопаточном заводе получают сиропы, которые могут использоваться в кондитерской и других отраслях пищевой промышленности.

В процессе переработки также образуется кукурузный глютен – продукт с высоким содержанием белка. По данным предприятия, доля протеина в нём составляет около 65%. Такой компонент востребован при производстве кормов для птицы и домашних животных.

Кроме того, предприятие выпускает кукурузные отруби, которые используются при изготовлении комбикормов. В производстве кормов также применяют сою, ячмень и другие зерновые компоненты. Это позволяет перерабатывать сырьё сразу по нескольким направлениям и использовать сопутствующие продукты производства.

Как готовят корма для животных

Комбикормовый завод – одно из крупнейших подразделений «АзияАгроФуд». Его проектная производительность составляет 600 тонн в сутки.

Здесь выпускают корма для молочно-товарных ферм, птицефабрик и хозяйств, занимающихся откормом крупного рогатого скота. Для каждого вида животных предусмотрены отдельные рецептуры.

Например, для молочных ферм производят корма для высокопродуктивных коров, сухостойных животных и молодняка. Для птицеводческих хозяйств разрабатывают смеси с определённым содержанием белков, витаминов, минералов и аминокислот.

При этом состав комбикорма напрямую влияет на производительность оборудования.

«Производительность комбикормового завода – 600 тонн в сутки. Сейчас мы идём где-то в районе 400. Всё зависит от сложности состава кормов. Чем больше делаешь видов кормов, тем больше производительность падает», – пояснил председатель правления АО «АзияАгроФуд» Саян Ашенов.

По его словам, приготовление комбикормов требует не меньшей точности, чем глубокая переработка зерна. Если в мукомольном производстве из одного вида сырья получают несколько продуктов, то при изготовлении комбикормов необходимо соединять десятки ингредиентов в установленных пропорциях. От этого зависит питательная ценность готовой продукции и её соответствие потребностям животных.

Среди партнёров предприятия – птицеводческие хозяйства, в том числе группа «Айтас». Для них производят специализированные корма, включая рационы для родительского стада птицы.

Шесть человек управляют целым заводом

Большинство технологических операций комбикормового завода автоматизировано. Процесс подачи сырья, смешивания компонентов и работы оборудования контролируется через компьютерную систему.

По информации предприятия, в одной смене на комбикормовом заводе работают всего шесть человек. Среди них оператор, технолог, дежурный электрик, слесарь и вспомогательные сотрудники.

Оператор отслеживает основные производственные показатели на мониторе, а система автоматически сигнализирует об изменениях в работе оборудования. При этом остальные специалисты отвечают за техническое состояние линий, соблюдение рецептур и качество готовой продукции.

Всего на предприятии трудятся около 480-490 человек. Большинство сотрудников – жители близлежащих населённых пунктов. В компании стараются предоставлять местным специалистам возможность профессионального роста.

По словам представителя предприятия, некоторые действующие руководители начинали работу с рядовых должностей.

Средняя заработная плата составляет ориентировочно 350 тысяч тенге. Сотрудникам также предусмотрены квартальные премии, дополнительное ежегодное вознаграждение и средства индивидуальной защиты.

Работникам отдельных производственных участков предоставляются дополнительные меры поддержки с учётом условий труда.

Две тысячи тонн кукурузы за сутки

Для бесперебойной работы комплекса необходимо регулярно пополнять запасы сырья. В период уборки урожая предприятие ежедневно принимает около 2 тысяч тонн кукурузы. Это приблизительно 80 грузовых автомобилей.

Как сообщил коммерческий директор «АзияАгроФуд» Данияр Алимбеков, зерно поступает от сельхозпроизводителей Алматинской и Жетысуской областей.

Приёмка организована как на основной площадке предприятия, так и в дополнительных пунктах, в том числе в сёлах Балтабай и Коктал. Перед разгрузкой каждая партия проходит проверку.

Специалисты отбирают пробы зерна, определяют качественные показатели и фиксируют вес поступившего сырья. При этом учёт поставок полностью переведён в цифровой формат.

Зачем фермерам выдают QR-коды

Для контроля поступающего зерна на предприятии используют специальное приложение «Астық». Система позволяет фиксировать информацию о поставщике, объёме и качестве продукции.

Перед отправкой кукурузы с поля фермер заполняет электронную форму и получает QR-код. После прибытия автомобиля сотрудники предприятия считывают код, фиксируют данные транспорта и хозяйства, а затем вносят результаты взвешивания и лабораторной проверки.

«Фермер, прежде чем отправить зерно со своего поля, заполняет форму, и ему выдаётся QR-код. Здесь фиксируются машина, хозяйство, вес и качественные показатели. В онлайн-формате фермер и мы видим количество и качество поступающего зерна», – рассказал Данияр Алимбеков.

По его словам, цифровая система позволяет контролировать поставки и видеть, сколько зерна поступило от каждого хозяйства.

«Это особенно важно в сезон массовой уборки, когда количество грузовых автомобилей исчисляется десятками ежедневно», – подчеркнул он.

Кто выращивает кукурузу для завода

Одним из поставщиков предприятия являются крестьянские хозяйства Ибрагимовых.

Как рассказал их представитель Рамазан Шакиров, семья занимается выращиванием кукурузы с 2001 года. С «АзияАгроФуд» хозяйства сотрудничают около десяти лет.

«У нас семейный подряд. Мы работаем семьями – братья, дяди, все работаем на полях. У нас есть собственная техника для обработки земли и уборки урожая», – рассказал Рамазан Шакиров.

По его словам, хозяйство обрабатывает около 500 гектаров земли. Основное направление – выращивание кукурузы, однако фермеры также занимаются люцерной.

В период осенней уборки объём поставляемого зерна может достигать 5 тысяч тонн. При этом сельскохозяйственное производство требует значительных затрат и зависит от погодных условий.

Почему фермеры хотят перейти на капельное орошение

По словам Рамазана Шакирова, выращивание кукурузы осложняется засушливыми периодами. Сейчас хозяйство использует традиционный способ полива напуском воды.

Однако в перспективе фермеры рассчитывают постепенно переходить на капельное орошение.

«Есть и летом проблемы с водой. У нас не капельное орошение, полив идёт напуском воды. Но в последующем планируем ежегодно какое-то количество гектаров переводить на каплю», – отметил фермер.

По его словам, внедрение новой системы потребует дополнительных вложений. Для этого необходимо приобрести оборудование, подготовить накопители и обеспечить очистку воды.

При этом Рамазан Шакиров рассчитывает на действующие меры государственной поддержки сельхозпроизводителей.

Как фермеры получают субсидии

Рамазан Шакиров также рассказал о порядке получения государственной поддержки при выращивании кукурузы.

По его словам, сначала фермеры собирают урожай и сдают зерно на переработку, после чего оформляют необходимые документы. Для получения субсидий необходимо подтвердить объём реализованной продукции и предоставить документы на земельные участки, договоры на приобретение семян и другие сведения.

«В первую очередь мы сдаём объём кукурузы, а потом уже оформляем документы, предоставляем все сопутствующие документы, госакты, договоры на покупку семян», – рассказал фермер.

Такая поддержка имеет значение для хозяйств, поскольку выращивание кукурузы связано с затратами на семена, удобрения, топливо, технику и полив. В то же время фермеры заинтересованы в развитии водосберегающих технологий, которые позволят эффективнее использовать имеющиеся водные ресурсы.

Куда экспортируют казахстанские комбикорма

Готовая продукция «АзияАгроФуд» поставляется как казахстанским предприятиям, так и зарубежным покупателям.

По информации компании, комбикорма экспортируют в Узбекистан, Таджикистан и Китай.

На внутреннем рынке их используют молочно-товарные фермы, птицефабрики и животноводческие хозяйства.

В частности, казахстанские корма востребованы в Таджикистане, где из-за особенностей рельефа и ограниченности пастбищ животноводы используют откормочные площадки. Это создаёт дополнительный спрос на готовые кормовые смеси.

Предприятие также сотрудничает с отечественными птицеводческими компаниями, обеспечивая их специализированными рационами. Для разных категорий животных разрабатываются отдельные составы кормов с учётом требований к питательной ценности.

Почему переработка зерна важна для региона

Предприятие «АзияАгроФуд» объединяет несколько направлений переработки сельскохозяйственного сырья. Из пшеницы и кукурузы здесь получают не только муку и пищевые ингредиенты, но и продукцию для животноводства.

Часть компонентов, полученных при глубокой переработке, используется на собственном комбикормовом заводе. Для местных сельхозпроизводителей сотрудничество с перерабатывающим предприятием создаёт дополнительный канал реализации урожая.

Одновременно развитие таких производств позволяет увеличивать выпуск готовой продукции внутри Казахстана и расширять экспортные поставки. При этом дальнейшая работа предприятий напрямую зависит от возможностей фермерских хозяйств – объёмов выращивания зерна, качества сырья, обеспеченности водой и доступности современных агротехнологий.

На примере «АзияАгроФуд» видно, как выращивание кукурузы и её промышленная переработка связаны между собой – от работы семейных крестьянских хозяйств до выпуска продукции для казахстанского и зарубежного рынков.