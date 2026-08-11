До 150 госуслуг через eGov GPT: Бектенов дал поручение Правительству
До конца года число государственных услуг, доступных через цифрового ассистента, планируют увеличить втрое.
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Сегодня через цифрового ассистента eGov GPT казахстанцам доступны 50 государственных услуг. До конца 2026 года их количество планируют увеличить до 150. Соответствующее поручение Министерству искусственного интеллекта и государственным органам дал Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
Глава Правительства подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта должно стать основой дальнейшей трансформации государственных услуг и перехода к проактивной модели взаимодействия государства с гражданами и бизнесом.
«Главой государства поставлена задача масштабного внедрения передовых технологий и искусственного интеллекта во все сферы общественной жизни, в первую очередь, при оказании государственных услуг для граждан и бизнеса. Инструменты искусственного интеллекта необходимо не просто интегрировать в процессы принятия решений, с его помощью должна сформироваться полноценная цифровая экосистема оказания государственных услуг. При этом модель взаимодействия государства с гражданином необходимо и далее строить на проактивном принятии решений», – подчеркнул Премьер-министр на заседании Правительства.
На заседании также отметили высокий уровень цифровизации государственных услуг. Портал электронного правительства модернизирован и переведен на новую платформу eGov 3.0.
По словам Олжаса Бектенова, теперь государственным органам необходимо переводить свои услуги на обновленную платформу, одновременно сокращая лишние этапы и требования к документам.
«Портал “Электронного Правительства” полностью модернизирован и переведен на новую платформу eGov 3.0. Теперь государственным органам необходимо обеспечить оказание своих услуг на этой платформе, исключив лишние шаги и документы. Уже 50 услуг доступно через диалоговое окно цифрового ассистента eGov GPT, который сам оформляет требуемую заявку и выдает готовый результат. Поручаю Министерству искусственного интеллекта совместно с госорганами до конца текущего года увеличить количество услуг через цифрового ассистента до 150», – отметил Олжас Бектенов.
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