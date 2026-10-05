До 150 тенге может подорожать проезд в автобусах Астаны

В Астане предлагают повысить стоимость проезда в общественном транспорте со 110 до 150 тенге. Новый тариф при безналичной оплате планируют ввести с 1 декабря. При этом бесплатный проезд для льготных категорий и школьников сохранят.

Стоимость одной поездки в общественном транспорте Астаны может вырасти на 40 тенге. Сейчас пассажиры при безналичной оплате платят 110 тенге, предлагаемый тариф – 150 тенге.

Необходимость пересмотра тарифа объясняют ростом расходов перевозчиков.

Для сравнения, в 2014 году литр дизельного топлива стоил около 107 тенге. Сейчас – 329 тенге. То есть цена выросла более чем втрое.

Заметно увеличились и зарплаты водителей. Если в 2014 году они получали в среднем 100–150 тысяч тенге, то сейчас зарплата может достигать 700 тысяч тенге в зависимости от класса автобуса и режима работы.

Подорожали также запчасти, шины, аккумуляторы, ремонт и обслуживание автобусов.

Более тысячи новых автобусов за три года

В столице продолжают обновлять автобусный парк. За последние три года перевозчики приобрели 1 127 новых автобусов.

Повышение тарифа, как следует из обоснования, необходимо для стабильной работы общественного транспорта, дальнейшего обновления автобусов и развития маршрутной сети.

Отмечается, что расчетная стоимость одной поездки в 2026 году уже значительно выше действующего тарифа.

Кто продолжит ездить бесплатно

Повышение не должно затронуть пассажиров, которые сейчас имеют право на бесплатный проезд.

Льгота сохраняется для пенсионеров, многодетных матерей и семей, людей с инвалидностью, детей с инвалидностью и одного из их родителей или законных представителей, а также ряда других категорий.

Кроме того, бесплатно продолжат ездить дети до 18 лет, которые учатся в Астане.

Если предложение утвердят, с 1 декабря стоимость поездки при безналичной оплате составит 150 тенге.