До 150 тенге может подорожать проезд в автобусах Астаны
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В Астане предлагают повысить стоимость проезда в общественном транспорте со 110 до 150 тенге. Новый тариф при безналичной оплате планируют ввести с 1 декабря. При этом бесплатный проезд для льготных категорий и школьников сохранят.
Стоимость одной поездки в общественном транспорте Астаны может вырасти на 40 тенге. Сейчас пассажиры при безналичной оплате платят 110 тенге, предлагаемый тариф – 150 тенге.
Необходимость пересмотра тарифа объясняют ростом расходов перевозчиков.
Для сравнения, в 2014 году литр дизельного топлива стоил около 107 тенге. Сейчас – 329 тенге. То есть цена выросла более чем втрое.
Заметно увеличились и зарплаты водителей. Если в 2014 году они получали в среднем 100–150 тысяч тенге, то сейчас зарплата может достигать 700 тысяч тенге в зависимости от класса автобуса и режима работы.
Подорожали также запчасти, шины, аккумуляторы, ремонт и обслуживание автобусов.
Более тысячи новых автобусов за три года
В столице продолжают обновлять автобусный парк. За последние три года перевозчики приобрели 1 127 новых автобусов.
Повышение тарифа, как следует из обоснования, необходимо для стабильной работы общественного транспорта, дальнейшего обновления автобусов и развития маршрутной сети.
Отмечается, что расчетная стоимость одной поездки в 2026 году уже значительно выше действующего тарифа.
Кто продолжит ездить бесплатно
Повышение не должно затронуть пассажиров, которые сейчас имеют право на бесплатный проезд.
Льгота сохраняется для пенсионеров, многодетных матерей и семей, людей с инвалидностью, детей с инвалидностью и одного из их родителей или законных представителей, а также ряда других категорий.
Кроме того, бесплатно продолжат ездить дети до 18 лет, которые учатся в Астане.
Если предложение утвердят, с 1 декабря стоимость поездки при безналичной оплате составит 150 тенге.
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