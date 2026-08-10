До 1,73 млн тенге на бизнес: получателей грантов назвали в Алматы

В Алматы завершился первый этап предоставления государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

По решению комиссии финансирование одобрили 164 представителям социально уязвимых категорий населения.

Сколько заявок поступило

Прием заявок проходил с 24 июня по 8 июля 2026 года. Всего участники подали 377 заявок.

Заседания комиссии по рассмотрению проектов состоялись с 13 по 21 июля.

Размер одного государственного гранта составляет до 400 МРП – 1,73 млн тенге. Эти средства можно использовать для запуска или развития предпринимательского проекта.

Какие проекты получат финансирование

Среди одобренных бизнес-идей – проекты в разных сферах:

производство продуктов питания;

общественное питание;

швейное производство и изготовление одежды;

изделия ручной работы;

автосервис;

индустрия красоты;

производство мебели;

клининговые и бытовые услуги;

образование;

социальные и медицинские услуги;

IT и цифровые технологии;

строительство и ремонт.

Кто получил гранты

Наибольшее количество грантов одобрено представителям многодетных семей – 103 человека.

Еще 28 грантов получили люди с особыми потребностями, 27 – граждане, воспитывающие детей с особыми потребностями.

Также среди получателей есть лица, потерявшие кормильца, и получатели адресной социальной помощи.

Где узнать решение комиссии

Решения комиссии направлены в личные кабинеты участников на портале business.enbek.kz.

Дополнительную информацию по вопросам предоставления государственных грантов можно получить в Центре трудовой мобильности Алматы по адресу: проспект Достык, 85, 2 этаж.