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До 1,73 млн тенге на бизнес: получателей грантов назвали в Алматы

10 Августа 2026, 19:08
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BAQ.kz 10 Августа 2026, 19:08
10 Августа 2026, 19:08
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Фото: BAQ.kz

В Алматы завершился первый этап предоставления государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

По решению комиссии финансирование одобрили 164 представителям социально уязвимых категорий населения.

Сколько заявок поступило

Прием заявок проходил с 24 июня по 8 июля 2026 года. Всего участники подали 377 заявок.

Заседания комиссии по рассмотрению проектов состоялись с 13 по 21 июля.

Размер одного государственного гранта составляет до 400 МРП – 1,73 млн тенге. Эти средства можно использовать для запуска или развития предпринимательского проекта.

Какие проекты получат финансирование

Среди одобренных бизнес-идей – проекты в разных сферах:

  • производство продуктов питания;
  • общественное питание;
  • швейное производство и изготовление одежды;
  • изделия ручной работы;
  • автосервис;
  • индустрия красоты;
  • производство мебели;
  • клининговые и бытовые услуги;
  • образование;
  • социальные и медицинские услуги;
  • IT и цифровые технологии;
  • строительство и ремонт.

Кто получил гранты

Наибольшее количество грантов одобрено представителям многодетных семей – 103 человека.

Еще 28 грантов получили люди с особыми потребностями, 27 – граждане, воспитывающие детей с особыми потребностями.

Также среди получателей есть лица, потерявшие кормильца, и получатели адресной социальной помощи.

Где узнать решение комиссии

Решения комиссии направлены в личные кабинеты участников на портале business.enbek.kz.

Дополнительную информацию по вопросам предоставления государственных грантов можно получить в Центре трудовой мобильности Алматы по адресу: проспект Достык, 85, 2 этаж.

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