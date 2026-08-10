До 1,73 млн тенге на бизнес: получателей грантов назвали в Алматы
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В Алматы завершился первый этап предоставления государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей.
По решению комиссии финансирование одобрили 164 представителям социально уязвимых категорий населения.
Сколько заявок поступило
Прием заявок проходил с 24 июня по 8 июля 2026 года. Всего участники подали 377 заявок.
Заседания комиссии по рассмотрению проектов состоялись с 13 по 21 июля.
Размер одного государственного гранта составляет до 400 МРП – 1,73 млн тенге. Эти средства можно использовать для запуска или развития предпринимательского проекта.
Какие проекты получат финансирование
Среди одобренных бизнес-идей – проекты в разных сферах:
- производство продуктов питания;
- общественное питание;
- швейное производство и изготовление одежды;
- изделия ручной работы;
- автосервис;
- индустрия красоты;
- производство мебели;
- клининговые и бытовые услуги;
- образование;
- социальные и медицинские услуги;
- IT и цифровые технологии;
- строительство и ремонт.
Кто получил гранты
Наибольшее количество грантов одобрено представителям многодетных семей – 103 человека.
Еще 28 грантов получили люди с особыми потребностями, 27 – граждане, воспитывающие детей с особыми потребностями.
Также среди получателей есть лица, потерявшие кормильца, и получатели адресной социальной помощи.
Где узнать решение комиссии
Решения комиссии направлены в личные кабинеты участников на портале business.enbek.kz.
Дополнительную информацию по вопросам предоставления государственных грантов можно получить в Центре трудовой мобильности Алматы по адресу: проспект Достык, 85, 2 этаж.