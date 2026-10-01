До 2 миллионов доз и 40 млрд теңге: в Карагандинской области накрыли крупную нарколабораторию
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В Карагандинской области силовики пресекли работу крупной лаборатории по производству мефедрона. По предварительным расчетам, потенциальный объем готового наркотика мог достигать 2 тонн, или около 2 миллионов разовых доз.
Операцию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности областного департамента полиции совместно с ДКНБ и прокуратурой.
По данным следствия, разработка велась в отношении транснациональной преступной группы. Ее участников подозревают в изготовлении наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере на территории Казахстана и соседних государств.
Задержаны двое мужчин 48 и 28 лет.
По версии следствия, старший из них занимался организацией работы группы, привлекал новых участников и координировал их действия. Второй, как утверждают следователи, непосредственно организовал работу лаборатории и обучал других изготовлению наркотиков.
Во время обыска силовики нашли промышленную цистерну объемом 50 тонн. В ней находилось около 16 тонн отработанной продукции и жидкостей.
Также изъяли две емкости по одной тонне с остатками вещества с резким химическим запахом, три 20-литровые канистры с неизвестной жидкостью и 10 полимерных мешков с остатками порошкообразного вещества.
«Из содержимого промышленной цистерны для исследования отобрано 10 литров вещества. Согласно заключению специалиста, в представленном образце обнаружен мефедрон. Масса наркотического вещества в исследованном образце составила 1 килограмм 723 грамма», - сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.
По предварительным расчетам специалистов, из обнаруженного объема можно было получить до 2 тонн мефедрона. Это около 2 миллионов разовых доз.
Предварительная стоимость такой партии на нелегальном рынке могла достигать 40 млрд теңге.
«Таким образом, правоохранительными органами пресечено масштабное наркопроизводство до поступления потенциально особо крупной партии наркотиков в незаконный оборот», - отметил Негмет Исмагулов.
Обоих задержанных арестовали. Досудебное расследование продолжается.
Следователи устанавливают источники сырья, возможные связи подозреваемых и других участников транснациональной группы.
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