До 2 миллионов доз и 40 млрд теңге: в Карагандинской области накрыли крупную нарколабораторию

В Карагандинской области силовики пресекли работу крупной лаборатории по производству мефедрона. По предварительным расчетам, потенциальный объем готового наркотика мог достигать 2 тонн, или около 2 миллионов разовых доз.

Операцию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности областного департамента полиции совместно с ДКНБ и прокуратурой.

По данным следствия, разработка велась в отношении транснациональной преступной группы. Ее участников подозревают в изготовлении наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере на территории Казахстана и соседних государств.

Задержаны двое мужчин 48 и 28 лет.

По версии следствия, старший из них занимался организацией работы группы, привлекал новых участников и координировал их действия. Второй, как утверждают следователи, непосредственно организовал работу лаборатории и обучал других изготовлению наркотиков.

Во время обыска силовики нашли промышленную цистерну объемом 50 тонн. В ней находилось около 16 тонн отработанной продукции и жидкостей.

Также изъяли две емкости по одной тонне с остатками вещества с резким химическим запахом, три 20-литровые канистры с неизвестной жидкостью и 10 полимерных мешков с остатками порошкообразного вещества.

«Из содержимого промышленной цистерны для исследования отобрано 10 литров вещества. Согласно заключению специалиста, в представленном образце обнаружен мефедрон. Масса наркотического вещества в исследованном образце составила 1 килограмм 723 грамма», - сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.

По предварительным расчетам специалистов, из обнаруженного объема можно было получить до 2 тонн мефедрона. Это около 2 миллионов разовых доз.

Предварительная стоимость такой партии на нелегальном рынке могла достигать 40 млрд теңге.

«Таким образом, правоохранительными органами пресечено масштабное наркопроизводство до поступления потенциально особо крупной партии наркотиков в незаконный оборот», - отметил Негмет Исмагулов.

Обоих задержанных арестовали. Досудебное расследование продолжается.

Следователи устанавливают источники сырья, возможные связи подозреваемых и других участников транснациональной группы.