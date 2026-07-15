Сколько социальных предпринимателей работает в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане растет число бизнесменов, которые совмещают предпринимательство с помощью обществу.
Как сообщили в Министерстве национальной экономики, по итогам второго квартала 2026 года в Едином реестре субъектов социального предпринимательства числятся 1 776 участников.
За три месяца количество социальных предпринимателей увеличилось почти на 11,2%. Рост показывает, что все больше проектов в стране направлены не только на получение прибыли, но и на решение важных социальных задач.
Социальные предприниматели создают рабочие места для людей с инвалидностью и представителей социально уязвимых категорий населения, оказывают востребованные услуги и запускают инициативы, которые помогают решать проблемы в обществе.
Включение в Единый реестр дает предпринимателям возможность пользоваться мерами государственной поддержки и развивать свои проекты.
Реестр формируется Министерством национальной экономики Казахстана каждый квартал. Решение о включении предпринимателей принимают специальные комиссии при местных исполнительных органах после оценки заявок и соответствия установленным критериям.
Ранее сообщалось, что молодых женщин-ИП в Казахстане стало почти на 70 тысяч меньше.
Самое читаемое
- «Человек посинел на глазах»: появились новые подробности происшествия в зоне отдыха под Астаной
- Улытау, Кызылординская и Павлодарская области показали наибольший рост в строительстве
- От политики до большого бизнеса: топ-5 самых известных кандидатов «Әділет»
- Султана Сарсемалиева приговорили к пожизненному заключению в Атырауской области
- Легла на мост ради фото: в Семее наказали женщину за опасную съемку