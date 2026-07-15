Сколько социальных предпринимателей работает в Казахстане

В Казахстане растет число бизнесменов, которые совмещают предпринимательство с помощью обществу.

Как сообщили в Министерстве национальной экономики, по итогам второго квартала 2026 года в Едином реестре субъектов социального предпринимательства числятся 1 776 участников.

За три месяца количество социальных предпринимателей увеличилось почти на 11,2%. Рост показывает, что все больше проектов в стране направлены не только на получение прибыли, но и на решение важных социальных задач.

Социальные предприниматели создают рабочие места для людей с инвалидностью и представителей социально уязвимых категорий населения, оказывают востребованные услуги и запускают инициативы, которые помогают решать проблемы в обществе.

Включение в Единый реестр дает предпринимателям возможность пользоваться мерами государственной поддержки и развивать свои проекты.

Реестр формируется Министерством национальной экономики Казахстана каждый квартал. Решение о включении предпринимателей принимают специальные комиссии при местных исполнительных органах после оценки заявок и соответствия установленным критериям.

Ранее сообщалось, что молодых женщин-ИП в Казахстане стало почти на 70 тысяч меньше.