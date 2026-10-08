До $20 млрд: Токаев предложил нарастить взаимную торговлю в регионе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил увеличить взаимную торговлю стран Центральной Азии и Азербайджана как минимум до 20 млрд долларов. Об этом он заявил на 8-й Консультативной встрече глав государств региона, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам Президента, сейчас страны активнее создают совместные предприятия, развивают проекты в промышленности, энергетике, машиностроении и сельском хозяйстве. Постепенно снимаются торговые барьеры, открываются новые пункты пропуска и расширяется транспортное сообщение.

При этом потенциал торговли внутри региона, считает Токаев, используется не полностью.

«В прошлом году объем внутрирегиональной торговли составил порядка 13 млрд долларов – это около 8% от общего товарооборота наших государств. Поэтому предлагаю поручить правительствам разработать и принять совместный План действий, направленный на увеличение данного показателя хотя бы до 20 млрд долларов с последовательным ростом доли взаимной торговли», — сказал Президент.

Токаев также предложил связать между собой торгово-логистические комплексы и центры промышленной кооперации, которые создаются в приграничных районах стран региона.

По его словам, это позволит выстраивать общие производственные цепочки и расширять сотрудничество в инвестициях, энергетике и промышленности.