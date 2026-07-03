До 20 МРП за сообщение о нарушении: кто сможет получить вознаграждение
Новые правила предусматривают денежное поощрение за сообщения об административных правонарушениях, однако выплату получат только при соблюдении нескольких обязательных условий.
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Жители Астаны смогут получать денежное вознаграждение за помощь в выявлении административных правонарушений. Однако выплата положена далеко не за каждое фото или видео нарушения, передает BAQ.KZ.
Новые правила утвердил акимат столицы. Нормы распространяются только на Астану и вступают в силу через десять календарных дней после первого официального опубликования постановления.
Предусматриваются различные меры поощрения граждан, участвующих в профилактике правонарушений, включая денежное вознаграждение. Максимальный размер выплаты составит до 20 МРП, что в 2026 году эквивалентно 86 240 тенге.
Однако получить деньги автоматически не получится. Вознаграждение возможно только при соблюдении сразу нескольких условий.
Во-первых, гражданин должен самостоятельно зафиксировать административное правонарушение на фото или видео и направить материалы в уполномоченный орган. При этом нарушение не должно быть уже выявлено сотрудниками полиции, другими государственными органами или автоматически зафиксировано дорожными камерами и другими сертифицированными средствами фото- и видеофиксации.
Во-вторых, после проверки информация должна подтвердиться. Затем постановление по делу должно вступить в законную силу, а нарушитель – полностью оплатить назначенный штраф. Только после этого уполномоченный орган сможет направить материалы в специальную комиссию для рассмотрения вопроса о поощрении.
Окончательное решение принимает комиссия при районном акимате. Именно она определяет, заслуживает ли гражданин поощрения и в каком размере оно будет выплачено. При этом сумма вознаграждения зависит от вклада заявителя в выявление правонарушения, но не может превышать 20 месячных расчетных показателей.
Еще одна особенность новых правил – анонимные сообщения не дают права на денежное вознаграждение. Для его получения необходимо подать заявление, подтвердить свою личность и указать банковский счет. При желании гражданин может отказаться от денег в свою пользу и попросить перечислить их зарегистрированной в Казахстане благотворительной организации.
Новые правила также предусматривают и другие формы поощрения граждан, которые помогают в профилактике правонарушений. Среди них – благодарности, грамоты, направление на обучение и представление к государственным наградам.
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