В Казахстане с целью повышения правовой культуры потребителей запущен пилотный проект "Salyq кэшбэк". Об этом сообщил начальник управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов Ерканат Шынберген, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Проект направлен на стимулирование граждан получать фискальные чеки через контрольно-кассовые машины (ККМ) у субъектов микро- и малого бизнеса. За полученный чек потребителю выплачивается денежное вознаграждение в размере 2% от суммы покупки.

"В проекте "Salyq кэшбэк" может участвовать любой гражданин. Для этого достаточно при оплате товара или услуги взять фискальный чек и отсканировать штрих-код на нём через мобильное приложение "Amian", — отметил Ерканат Шынберген.

Полученный кэшбэк можно перевести на банковскую карту или зачислить на баланс мобильной связи.

Изначально проект стартовал в Семее и Акколе, а затем был расширен до 10 областей. На первом этапе, реализованном в 2024 году в городе Семей Абайской области и районе Акколь Акмолинской области, количество полученных чеков увеличилось в 2 раза, а их общая сумма выросла на 32%.

Сколько выплатили кэшбэка?

По состоянию на июль 2025 года 12 378 граждан получили кэшбэк на общую сумму более 62,6 млн тенге. Кроме того, в регионах, где внедрён проект, количество чеков увеличилось на 13%, а их общая сумма — на 18%. Эти показатели наглядно подтверждают эффективность системы стимулирования.

Условия получения кэшбэка: