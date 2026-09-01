До 200 млн тенге на бизнес: в Казахстане изменили правила субсидирования по «Іскер аймақ»

В Казахстане обновили условия программы «Іскер аймақ». Малый бизнес сможет претендовать на кредиты до 200 млн тенге, обращаться в любой банк-партнер фонда «Даму», а социальным предпринимателям будут субсидировать половину номинальной ставки.

Новые правила утверждены постановлением Правительства от 18 августа 2026 года № 729.

Социальному бизнесу дали отдельные условия

Субъекты социального предпринимательства теперь могут входить в программу без отраслевых ограничений. Учитываться будут виды деятельности, указанные в соответствующем реестре.

Для них размер субсидирования составит 50% номинальной ставки. Для остальных участников программы сохраняется 40%.

Регионы получили еще одну возможность. Акиматы смогут самостоятельно определить по шесть дополнительных кодов ОКЭД, которые будут считаться приоритетными на их территории.

При инвестициях приоритет отдали казахстанским товарам

По программе можно финансировать покупку коммерческой недвижимости, оборудования, техники, транспорта, строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт.

Но есть новое условие. Оборудование, техника, транспорт, стройматериалы и другие активы должны закупаться у казахстанских производителей, включенных в реестр.

Если нужного товара там нет, допускается покупка у других производителей.

Изменился и срок реализации проектов. Раньше на него давали 24 месяца, теперь 18.

Продлить срок можно еще максимум на полгода. Основанием могут стать изменения законодательства или обстоятельства, которые предприниматель не мог заранее предусмотреть.

Решение по субсидии обещают за пять рабочих дней

Еще одно заметное изменение касается банков.

Распределение лимитов между банками и лизинговыми компаниями отменили. Теперь предприниматель сам выбирает любой банк второго уровня или лизинговую компанию из числа партнеров фонда «Даму».

После одобрения кредита или лизинга документы направят в фонд. Решение по субсидированию должны принять в течение пяти рабочих дней.

При положительном ответе подписывается трехсторонний договор между предпринимателем, банком или лизинговой компанией и фондом «Даму».

Если фонд откажет, решение можно обжаловать в административном или судебном порядке.

До 200 млн тенге и субсидирование до трех лет

Участвовать в программе могут микро- и малые предприятия, сельскохозяйственные кооперативы и социальные предприниматели.

Максимальный размер кредита составляет 200 млн тенге. Деньги можно направить на инвестиции или пополнение оборотных средств.

Номинальная ставка рассчитывается по формуле базовая ставка Национального банка плюс 4%.

Для большинства предпринимателей субсидируется 40% ставки. При этом ставка для заемщика должна составлять не менее 12,6%. Для социального бизнеса доля субсидирования достигает 50%.

Срок поддержки составляет до трех лет.

За результатами бизнеса будут следить мягче

Изменили и порядок оценки проектов по доходам и фонду оплаты труда.

Теперь допускается, что фактический рост этих показателей окажется ниже накопленной инфляции, но максимум на один процентный пункт.

Если показатели не достигнуты по причинам, которые не зависели от предпринимателя, ему могут дать еще до одного финансового года. Для этого придется подтвердить, что проект действительно реализуется, а деньги потрачены по назначению.

Для консультаций предприниматели могут обращаться в региональные филиалы фонда «Даму». В малых городах, райцентрах и селах работают мобильные фронт-офисы, где можно узнать об условиях поддержки и сразу подать заявку на финансирование.

Единый контакт-центр фонда работает по номеру 1408.