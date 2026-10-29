До 200 млн теңге под 12,6%: на какую поддержку может рассчитывать бизнес в Казахстане

Казахстанские предприниматели могут получить льготные кредиты на сумму до 200 млн теңге, а для более крупных проектов предусмотрены займы до 7 млрд теңге и государственные гарантии при нехватке залога. В стране расширяют программы финансирования бизнеса, который уже обеспечивает около 40% ВВП.

В Послании народу Казахстана от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть подходы к поддержке предпринимательства.

«Перед Правительством стоит задача принять Комплексный план развития среднего бизнеса, в котором следует определить механизмы долгосрочного финансирования и технологической модернизации предприятий», – подчеркнул Глава государства.

До 200 млн теңге для малого бизнеса

Одна из действующих программ, «Іскер аймақ», рассчитана на микро- и малые предприятия, сельскохозяйственные кооперативы и социальных предпринимателей.

По ней можно получить кредит до 200 млн теңге на срок до трех лет. Государство субсидирует 40% ставки вознаграждения, благодаря чему ставка для заемщика составляет около 12,6% годовых.

В приоритете обрабатывающая промышленность. Другие направления поддержки регионы определяют с учетом собственных экономических потребностей.

В 2026 году на программу из республиканского бюджета выделили 24 млрд теңге. К началу четвертого квартала поддержку получили 577 проектов на общую сумму 38 млрд теңге.

Когда не хватает залога

Для предпринимателей, которым банки готовы выдать кредит, но имеющегося залога недостаточно, действуют два гарантийных фонда.

Первый работает с малым и средним бизнесом и проектами стоимостью до 7 млрд теңге. Размер гарантии может достигать 85% финансирования, но не более 3,5 млрд теңге.

Комиссия составляет 1,5% годовых, при этом плата взимается единовременно.

За девять месяцев 2026 года фонд поддержал 2080 проектов на 429,5 млрд теңге. Общий объем предоставленных гарантий достиг 221,8 млрд теңге.

Второй фонд предназначен для крупных проектов от 7 млрд теңге. Он может покрывать до 30% стоимости проекта на срок до 20 лет.

Среди приоритетов промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции и развитие инфраструктуры.

За девять месяцев поддержку получили 13 проектов на 619,9 млрд теңге, объем гарантий составил 160,8 млрд теңге.

Кредиты до 7 млрд теңге на десять лет

Для инвестиционных проектов действует программа «Өрлеу».

Она предусматривает финансирование по ставке не выше 12,6% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 7 млрд теңге, а срок инвестиционного займа достигает десяти лет.

В 2025 году по программе одобрили 2278 проектов на 588,2 млрд теңге. По состоянию на 1 октября 2026 года одобрены еще 413 проектов на 125 млрд теңге.

Сколько рабочих мест создал малый бизнес

За последние семь лет число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Казахстане выросло в полтора раза.

Количество занятых увеличилось с 3,3 млн до 4,5 млн человек. Объем выпуска продукции достиг 96 трлн теңге, что втрое больше прежнего показателя.

В 2019–2026 годах финансовая поддержка фонда «Даму» охватила 228,6 тысячи проектов. Общая сумма кредитов составила около 13,2 трлн теңге.

По представленным данным, участники программ сохранили 899,2 тысячи рабочих мест и создали 93,1 тысячи новых. Объем уплаченных ими налогов достиг 9,4 трлн теңге.

Что хотят изменить для предпринимателей

В Казахстане рассматривают дальнейшее сокращение административных барьеров.

На площадках диалога государства и бизнеса с 2022 года рассмотрели 664 проблемных вопроса. Из них 389 удалось решить, еще 275 остаются в работе.

В пяти регионах действуют центры поддержки и сопровождения предпринимателей. Они помогают решать вопросы с участием акиматов, прокуратуры, органов государственных доходов и палаты «Атамекен».

Разрабатывается система «Цифровая карта бизнеса», которая должна объединить государственные услуги и меры поддержки в одном месте.

В Послании Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить введение с 1 января 2027 года нового трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса. Окончательное решение по этой инициативе еще предстоит принять.