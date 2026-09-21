До 200 пассажиров в сутки сможет обслуживать обновленный вокзал Жосалы
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В Кармакшинском районе Кызылординской области состоялось открытие реконструированного железнодорожного вокзала Жосалы. Обновленный объект рассчитан на обслуживание до 200 пассажиров в сутки.
Церемония открытия прошла в рамках рабочей поездки акима Кызылординской области Мурата Ергешбаева в Кармакшинский район. В мероприятии приняли участие депутаты Курултая Республики Казахстан Серик Кожаниязов, Нуркен Бакытбекулы, Магжан Ералиев, Ирина Тен, а также депутаты маслихата.
В ходе мероприятия сотрудникам железнодорожной отрасли и представителям подрядной организации, принимавшим участие в реконструкции вокзала, вручили благодарственные письма акима области.
С поздравительной речью выступил депутат Курултая Нуркен Бакытбекулы. Почетный гражданин Кармакшинского района Аскар Мереков дал бата.
Вокзал обновили впервые за более чем 10 лет
Железнодорожный вокзал Жосалы имеет многолетнюю историю и ведет свое начало с начала XX века. Последний капитальный ремонт объекта проводился в 2012 году.
В рамках нынешней реконструкции на обновление вокзала было предусмотрено 986 млн тенге. Площадь здания составляет 674,6 квадратного метра, а пропускная способность – до 200 пассажиров в сутки.
В здании полностью обновили фасад и фундамент, заменили кровлю, двери и окна. Также проведены работы по монтажу электрических сетей и системы отопления.
Благоустроена и территория перрона.
Созданы условия для пассажиров
После реконструкции на вокзале предусмотрены необходимые помещения и сервисы для пассажиров. В их числе – зал ожидания, комната матери и ребенка, медицинский пункт и камера хранения багажа.
Кроме того, оборудована специальная комната для граждан с особыми потребностями.
Обновление вокзала направлено на создание более комфортных и доступных условий для пассажиров, пользующихся железнодорожным сообщением через Жосалы.
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