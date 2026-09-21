В Кармакшинском районе Кызылординской области состоялось открытие реконструированного железнодорожного вокзала Жосалы. Обновленный объект рассчитан на обслуживание до 200 пассажиров в сутки.

Церемония открытия прошла в рамках рабочей поездки акима Кызылординской области Мурата Ергешбаева в Кармакшинский район. В мероприятии приняли участие депутаты Курултая Республики Казахстан Серик Кожаниязов, Нуркен Бакытбекулы, Магжан Ералиев, Ирина Тен, а также депутаты маслихата.

В ходе мероприятия сотрудникам железнодорожной отрасли и представителям подрядной организации, принимавшим участие в реконструкции вокзала, вручили благодарственные письма акима области.

С поздравительной речью выступил депутат Курултая Нуркен Бакытбекулы. Почетный гражданин Кармакшинского района Аскар Мереков дал бата.

Вокзал обновили впервые за более чем 10 лет

Железнодорожный вокзал Жосалы имеет многолетнюю историю и ведет свое начало с начала XX века. Последний капитальный ремонт объекта проводился в 2012 году.

В рамках нынешней реконструкции на обновление вокзала было предусмотрено 986 млн тенге. Площадь здания составляет 674,6 квадратного метра, а пропускная способность – до 200 пассажиров в сутки.

В здании полностью обновили фасад и фундамент, заменили кровлю, двери и окна. Также проведены работы по монтажу электрических сетей и системы отопления.

Благоустроена и территория перрона.

Созданы условия для пассажиров

После реконструкции на вокзале предусмотрены необходимые помещения и сервисы для пассажиров. В их числе – зал ожидания, комната матери и ребенка, медицинский пункт и камера хранения багажа.

Кроме того, оборудована специальная комната для граждан с особыми потребностями.

Обновление вокзала направлено на создание более комфортных и доступных условий для пассажиров, пользующихся железнодорожным сообщением через Жосалы.