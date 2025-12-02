До 2028 года в АПК Казахстана введут проекты на 2,6 млрд долларов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане активно развиваются проекты глубокой переработки зерна и других перерабатывающих производств АПК, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в отрасли функционируют 3 предприятия мощностью 510 тыс. тонн в год, а до 2028 года планируется ввод 5 крупных проектов по переработке зерновых (пшеница и кукуруза) мощностью 4,8 млн тонн в год. Инвестиции в эти проекты составят 2,6 млрд долларов США, при этом будет создано 3,3 тыс. рабочих мест, а ассортимент продукции расширится выпуском аминокислот, сиропов и витаминов.
На заседании Правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подчеркнул, что эти проекты позволят значительно увеличить долю переработки в стране и модернизировать производственные мощности.
"Сегодня функционируют 3 предприятия мощностью 510 тыс. тонн в год. Ассортимент продукции: крахмал, глютен, патока, биоэтанол. До 2028 года планируется ввод 5 крупных проектов по переработке зерновых (пшеница и кукуруза) мощностью 4,8 млн тонн в год. Инвестиции в отрасль составят 2,6 млрд долларов США, будет создано 3,3 тыс. рабочих мест. Расширяется ассортимент продукции выпуском ряда аминокислот, сиропов, витаминов", — сообщил министр.
Он подробно остановился на текущих и запланированных проектах.
"В текущем году проведена работа над реализацией 40 проектов на сумму 108,5 млрд тенге, из них введены в эксплуатацию 29 проектов на сумму 66,2 млрд тенге. Введенные проекты охватывают переработку масличных культур, мяса, фруктов, шерсти, комбикормовые производства и другие направления. В 2026 году предусмотрена реализация 50 проектов на сумму 394 млрд тенге с созданием 2,5 тыс. рабочих мест, а в 2027 году - 26 проектов на сумму 874 млрд тенге с созданием более 3,5 тыс. рабочих мест. Среди крупных проектов - переработка кукурузы ‘Fufeng Group’ в Жамбылской области, переработка фруктов ‘Fruit Art’ и ‘Шин-Лайн’ в Алматинской области, проекты ‘Tiryaki Holding’ и ‘KazEggs’ в Астане и Акмолинской области, ‘PepsiCo’ и ‘Mars’ в Алматинской области", — рассказал Айдарбек Сапаров.
Отдельное внимание министр уделил цифровизации отрасли и внедрению современных технологий.
"На сегодня 648 предприятий используют цифровые инструменты, в том числе 105 системообразующих в сфере переработки. Цифровизация охватывает все ключевые звенья операционной цепочки - закуп, переработку, логистику, дистрибьюцию и продажи, что позволяет оптимизировать процессы движения продукции и обеспечить высокий уровень контроля на всех этапах производства. Мы продолжаем работу по внедрению цифровых технологий в рамках единой платформы ‘ЕАПК’, которая объединяет процессы субсидирования, управления земельными ресурсами, прослеживаемость продукции растениеводства, животноводства и переработки. Данные будут консолидированы в центральном хранилище ‘Data Lake’, и в систему будут внедрены элементы искусственного интеллекта", — подчеркнул Сапаров.
Самое читаемое
- В деле о смерти младенца в Жамбылской области появились новые подробности
- В Шымкенте ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны
- Нацбанк обновил курсы валют на 1 декабря
- Софья Берульцева принесла Казахстану серебро на чемпионате мира по каратэ
- В Семее раскрыли нарушения при направлении водителей на экзамен по ПДД