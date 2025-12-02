В Казахстане активно развиваются проекты глубокой переработки зерна и других перерабатывающих производств АПК, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в отрасли функционируют 3 предприятия мощностью 510 тыс. тонн в год, а до 2028 года планируется ввод 5 крупных проектов по переработке зерновых (пшеница и кукуруза) мощностью 4,8 млн тонн в год. Инвестиции в эти проекты составят 2,6 млрд долларов США, при этом будет создано 3,3 тыс. рабочих мест, а ассортимент продукции расширится выпуском аминокислот, сиропов и витаминов.

На заседании Правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подчеркнул, что эти проекты позволят значительно увеличить долю переработки в стране и модернизировать производственные мощности.

"Сегодня функционируют 3 предприятия мощностью 510 тыс. тонн в год. Ассортимент продукции: крахмал, глютен, патока, биоэтанол. До 2028 года планируется ввод 5 крупных проектов по переработке зерновых (пшеница и кукуруза) мощностью 4,8 млн тонн в год. Инвестиции в отрасль составят 2,6 млрд долларов США, будет создано 3,3 тыс. рабочих мест. Расширяется ассортимент продукции выпуском ряда аминокислот, сиропов, витаминов", — сообщил министр.

Он подробно остановился на текущих и запланированных проектах.

"В текущем году проведена работа над реализацией 40 проектов на сумму 108,5 млрд тенге, из них введены в эксплуатацию 29 проектов на сумму 66,2 млрд тенге. Введенные проекты охватывают переработку масличных культур, мяса, фруктов, шерсти, комбикормовые производства и другие направления. В 2026 году предусмотрена реализация 50 проектов на сумму 394 млрд тенге с созданием 2,5 тыс. рабочих мест, а в 2027 году - 26 проектов на сумму 874 млрд тенге с созданием более 3,5 тыс. рабочих мест. Среди крупных проектов - переработка кукурузы ‘Fufeng Group’ в Жамбылской области, переработка фруктов ‘Fruit Art’ и ‘Шин-Лайн’ в Алматинской области, проекты ‘Tiryaki Holding’ и ‘KazEggs’ в Астане и Акмолинской области, ‘PepsiCo’ и ‘Mars’ в Алматинской области", — рассказал Айдарбек Сапаров.

Отдельное внимание министр уделил цифровизации отрасли и внедрению современных технологий.