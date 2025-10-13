Министр внутренних дел Ержан Саденов на "Часе Правительства" сообщил, что в последние годы в Казахстане кардинально пересмотрен подход к профилактике семейно-бытового насилия, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Мы перешли на выявительный характер работы. При поддержке депутатов криминализированы побои и причинение лёгкого вреда здоровью. Созданы специализированные подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием – сегодня их 991", – отметил глава МВД.

По данным министра, благодаря усилению профилактических мер на 10% увеличилось количество предотвращённых правонарушений в быту. В отношении семейных дебоширов вынесено 70 тысяч защитных предписаний (рост на 5%), а судами по ходатайствам органов внутренних дел установлено 16 тысяч особых требований к поведению (+9%).

МВД активно взаимодействует с кризисными центрами – в них направлено 6,5 тысячи пострадавших женщин и детей.

При этом Саденов подчеркнул, что профилактика семейно-бытового насилия должна вестись комплексно и с участием всех государственных органов. Однако, по его словам, в ряде регионов вопросы профилактики до сих пор не рассматривались на заседаниях межведомственных комиссий при акиматах.