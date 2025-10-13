До 2028 года в Казахстане откроют шесть новых спецприёмников для семейных дебоширов
В Казахстане на 10% выросло число предотвращённых правонарушений в семейно-бытовой сфере.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр внутренних дел Ержан Саденов на "Часе Правительства" сообщил, что в последние годы в Казахстане кардинально пересмотрен подход к профилактике семейно-бытового насилия, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Мы перешли на выявительный характер работы. При поддержке депутатов криминализированы побои и причинение лёгкого вреда здоровью. Созданы специализированные подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием – сегодня их 991", – отметил глава МВД.
По данным министра, благодаря усилению профилактических мер на 10% увеличилось количество предотвращённых правонарушений в быту. В отношении семейных дебоширов вынесено 70 тысяч защитных предписаний (рост на 5%), а судами по ходатайствам органов внутренних дел установлено 16 тысяч особых требований к поведению (+9%).
МВД активно взаимодействует с кризисными центрами – в них направлено 6,5 тысячи пострадавших женщин и детей.
При этом Саденов подчеркнул, что профилактика семейно-бытового насилия должна вестись комплексно и с участием всех государственных органов. Однако, по его словам, в ряде регионов вопросы профилактики до сих пор не рассматривались на заседаниях межведомственных комиссий при акиматах.
"Остаётся нерешённой проблема изоляции дебоширов. В стране функционируют всего 32 спецприёмника, и этого недостаточно, особенно с учётом планируемого содержания там осуждённых к аресту. Согласно Концепции, до 2028 года планируется открыть ещё шесть таких приёмников, а также расширить существующие в восьми областных центрах", – добавил министр.
Самое читаемое
- Зангар Нурланулы выиграл турнир ITF Juniors J300 в Южной Корее
- Министр: обеспечение благополучия детей — одно из приоритетных направлений госполитики
- Суд вернул пенсионерке из области Абай право на перерасчет пенсии
- Выплаты, концерты и акции: как регионы отметят День людей с инвалидностью
- Футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре