Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с жителями Жетысуской области и рассказал о ключевых проектах, направленных на развитие водного хозяйства региона, передает BAQ.KZ.

По словам министра, до 2028 года в области планируется строительство восьми новых водохранилищ — в Аксуском, Коксуском, Панфиловском, Сарканском, Алакольском районах и Талдыкоргане. Объекты будут возведены на реках Биен, Биже, Хоргос, Усек, Тышкан, Балыкты, Жаманты и Баскан.

Кроме того, предусмотрена реконструкция трёх водохранилищ и почти 3 тысяч километров каналов, а также автоматизация 236,8 километра ирригационных сетей. На 17 гидротехнических сооружениях проведут комплексные обследования.

"Одним из приоритетных направлений нашей работы является ремонт и модернизация водохозяйственной инфраструктуры. Эти проекты позволят существенно повысить эффективность использования воды и сократить потери", — подчеркнул Нуржан Нуржигитов.

Глава ведомства также отметил, что завершившийся вегетационный период показал: урожайность и устойчивость аграрного сектора напрямую зависят от грамотного управления водными ресурсами.

Во время встречи жители региона задали министру вопросы о субсидировании внедрения водосберегающих технологий, пересмотре норм водопотребления для поливных земель и строительстве гидротехнических объектов. После Нуржигитов провёл личный приём граждан.