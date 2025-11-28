Глава государства заявил о необходимости усилить поддержку сельского бизнеса и развивать полноценные сельскохозяйственные кооперативы по всей стране. Президент подчеркнул, что проект "Ауыл аманаты" уже доказал свою эффективность и получит значительное дополнительное финансирование до 2029 года, передаёт BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что именно кооперация должна стать ключевым инструментом повышения благосостояния сельчан.

"Особое внимание следует уделить поддержке бизнеса на селе. Прежде всего, необходимо заняться развитием сельскохозяйственных кооперативов. В этой сфере уже проделана большая работа. Тем более всем хорошо известна, их эффективность", - сказал Президент.

Однако он подчеркнул, что многие существующие кооперативы пока не выполняют свою основную задачу — объединение фермеров.

"Однако совместные хозяйства пока не стали опорой сельской экономики. Не секрет, что зачастую такие кооперативы создаются узким кругом лиц и фактически выполняют роль посредников между владельцами частных хозяйств и переработчиками продукции, при этом пользуясь государственными льготами. Формально такие действия не запрещены, но на практике они существенно препятствуют повышению благосостояния сельского населения", - отметил Токаев.

По его словам, кооперативы должны создаваться во всех регионах, чтобы каждый житель села видел реальные улучшения.

"Создание объединений (кооперативов) должно осуществляться по всей стране, чтобы каждый житель села мог ощутить положительные изменения. Если отдельные фермеры не объединятся, усилия государства по развитию агропромышленного комплекса могут оказаться напрасными. Поэтому следует активизировать работу в этом направлении", - подчеркнул он.

Отдельно Глава государства остановился на проекте "Ауыл аманаты", который уже даёт ощутимые результаты.

"Проект “Ауыл аманаты” открывает широкие возможности сельским жителям, желающим развивать свой бизнес. За два года в рамках проекта создано около 20 тысяч рабочих мест", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что государство продолжит инвестировать в развитие сельских территорий.

"До 2029 года на реализацию этой программы будет выделено порядка 600 млрд тенге", - заявил Токаев.

Президент отметил, что такие меры помогут укрепить экономическую базу села, создать новые рабочие места и повысить доходы сельчан.