До 2029 года в переработку сельхозпродукции инвестируют около $4 млрд

Новые автозаводы, развитие Astana Hub, строительство железных дорог и модернизация коммунальной инфраструктуры стали одними из ключевых направлений экономического развития Казахстана. О результатах работы правительства в этих сферах на пленарном заседании Мажилиса рассказал министр финансов Мади Такиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, одним из ключевых событий прошлого года стало развитие отечественного автомобилестроения. В Казахстане начали работу два крупных предприятия - завод KIA в Костанайской области и мультибрендовый завод "Астана Моторс" в Алматы.

"Ежегодный выпуск 160 тысяч автомобилей позволит существенно развить эту отрасль", – отметил министр.

Цифровизация и ИИ

В сфере цифровизации и искусственного интеллекта открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI.

Одновременно на базе 20 отечественных вузов начата подготовка специалистов в области искусственного интеллекта, а по программе "Болашак" введена отдельная квота для обучения по данному направлению.

Продолжает расширяться и экосистема Astana Hub. Сегодня в технопарке зарегистрировано более 2 200 IT-компаний, из которых свыше 500 имеют иностранное участие.

Что в энергетическом и коммунальном секторе

В энергетическом и коммунальном секторе стартовала реализация Национального проекта по модернизации инфраструктуры. В его рамках планируется отремонтировать 11 тысяч километров электрических сетей, 208 километров тепловых сетей, 308 километров водопроводных и 152 километра канализационных сетей.

Продолжается модернизация теплоэнергетического комплекса. В Кокшетау начато строительство новой теплоэлектроцентрали, а по проектам ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске уже определены подрядчики и источники финансирования.

Сельское хозяйство

Особое внимание уделяется развитию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. В настоящее время в стране уже работают предприятия общей мощностью более 510 тысяч тонн продукции.

До 2029 года планируется реализовать шесть крупных инвестиционных проектов общей мощностью 5,8 млн тонн и стоимостью около 4 млрд долларов США.

По словам министра, реализация этих проектов позволит увеличить добавленную стоимость продукции и расширить экспортный потенциал Казахстана.

Транспортно-транзитная инфраструктура

Продолжается и развитие транспортно-транзитной инфраструктуры. Уже завершено строительство железнодорожного участка "Достык – Мойынты" и обходной железнодорожной линии Алматы. В настоящее время продолжается строительство железных дорог "Дарбаза – Мактаарал" и "Бахты – Аягоз".

Мади Такиев подчеркнул, что Правительство усиливает контроль за эффективностью бюджетных расходов. Для этого внедряются цифровые инструменты мониторинга, позволяющие оценивать не только освоение средств, но и конечный результат реализации государственных проектов.

"Основная задача – перейти от механизма "средства выделены и освоены" к логике "средства дали конкретный результат"", – заявил министр.

Ранее сообщалось, что при росте ВВП на 9 трлн тенге бюджет недополучил 335 млрд тенге.