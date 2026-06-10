До 2029 года в переработку сельхозпродукции инвестируют около $4 млрд
Шесть крупных проектов по переработке сельхозпродукции реализуют в Казахстане.
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Новые автозаводы, развитие Astana Hub, строительство железных дорог и модернизация коммунальной инфраструктуры стали одними из ключевых направлений экономического развития Казахстана. О результатах работы правительства в этих сферах на пленарном заседании Мажилиса рассказал министр финансов Мади Такиев, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, одним из ключевых событий прошлого года стало развитие отечественного автомобилестроения. В Казахстане начали работу два крупных предприятия - завод KIA в Костанайской области и мультибрендовый завод "Астана Моторс" в Алматы.
"Ежегодный выпуск 160 тысяч автомобилей позволит существенно развить эту отрасль", – отметил министр.
Цифровизация и ИИ
В сфере цифровизации и искусственного интеллекта открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI.
Одновременно на базе 20 отечественных вузов начата подготовка специалистов в области искусственного интеллекта, а по программе "Болашак" введена отдельная квота для обучения по данному направлению.
Продолжает расширяться и экосистема Astana Hub. Сегодня в технопарке зарегистрировано более 2 200 IT-компаний, из которых свыше 500 имеют иностранное участие.
Что в энергетическом и коммунальном секторе
В энергетическом и коммунальном секторе стартовала реализация Национального проекта по модернизации инфраструктуры. В его рамках планируется отремонтировать 11 тысяч километров электрических сетей, 208 километров тепловых сетей, 308 километров водопроводных и 152 километра канализационных сетей.
Продолжается модернизация теплоэнергетического комплекса. В Кокшетау начато строительство новой теплоэлектроцентрали, а по проектам ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске уже определены подрядчики и источники финансирования.
Сельское хозяйство
Особое внимание уделяется развитию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. В настоящее время в стране уже работают предприятия общей мощностью более 510 тысяч тонн продукции.
До 2029 года планируется реализовать шесть крупных инвестиционных проектов общей мощностью 5,8 млн тонн и стоимостью около 4 млрд долларов США.
По словам министра, реализация этих проектов позволит увеличить добавленную стоимость продукции и расширить экспортный потенциал Казахстана.
Транспортно-транзитная инфраструктура
Продолжается и развитие транспортно-транзитной инфраструктуры. Уже завершено строительство железнодорожного участка "Достык – Мойынты" и обходной железнодорожной линии Алматы. В настоящее время продолжается строительство железных дорог "Дарбаза – Мактаарал" и "Бахты – Аягоз".
Мади Такиев подчеркнул, что Правительство усиливает контроль за эффективностью бюджетных расходов. Для этого внедряются цифровые инструменты мониторинга, позволяющие оценивать не только освоение средств, но и конечный результат реализации государственных проектов.
"Основная задача – перейти от механизма "средства выделены и освоены" к логике "средства дали конкретный результат"", – заявил министр.
Ранее сообщалось, что при росте ВВП на 9 трлн тенге бюджет недополучил 335 млрд тенге.
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