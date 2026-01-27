В Казахстане продолжается масштабное обновление парка пассажирских вагонов, передает BAQ.KZ.

Об этом на заседании Правительства заявил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев.

"В 2025 году закуплено 175 новых пассажирских вагонов, в текущем году планируем приобрести ещё 191 единицу. В целом до 2030 года будет обновлено порядка 800 вагонов. Это позволит заменить до 90 процентов существующего парка с равномерным охватом основных туристических маршрутов. В летний период 2026 года для удовлетворения повышенного спроса населения будет организовано 13 дополнительных маршрутов с обеспечением порядка 400 тысяч дополнительных пассажирских мест", — сообщил министр.

В частности, по его словам, на маршруте к озеру Алаколь предусмотрено курсирование восьми дополнительных поездов с комфортабельными вагонами из разных регионов страны. Кроме того, проводится ремонт 19 железнодорожных вокзалов, расположенных в туристических дестинациях.