Глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил о реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции", направленной на поддержание энергетической инфраструктуры в надлежащем состоянии, передает BAQ.KZ.

"За три года на капитальный ремонт предприятий было привлечено более 900 млрд тенге частных инвестиций. Сбавлять темпы проводимой работы нельзя. Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее условие для развития экономики в виде надежной и современной энергетической инфраструктуры", – подчеркнул Президент.

Он сообщил, что в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" до 2030 года реконструкцией будет охвачено не менее 200 объектов, а обновлено 86 тысяч километров сетей. Токаев отметил, что перед Правительством стоит задача неуклонно наращивать энергетический потенциал страны, чтобы Казахстан стал энергетической державой с большим экспортным потенциалом.