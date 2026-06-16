До 2030 года в ВКО планируют ввести свыше 670 МВт новых энергетических мощностей

В Восточно-Казахстанской области продолжается масштабная работа по развитию энергетической инфраструктуры. До 2030 года в регионе планируют ввести более 670 МВт новых мощностей, модернизировать электросети и реализовать ряд крупных проектов, которые должны повысить надежность энергоснабжения для населения и бизнеса, передает BAQ.kz.

Вопросы развития отрасли рассмотрели на совещании под председательством акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова.

Сегодня энергетический комплекс региона включает 10 источников энергии, среди которых семь гидроэлектростанций и три теплоэлектроцентрали. Их суммарная установленная мощность составляет 1 585,9 МВт.

За первые четыре месяца текущего года в области было произведено 2,6 млрд кВт·ч электроэнергии.

Как сообщил руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Наурызбай Сармурзин, в ближайшие годы регион ожидает существенное расширение энергетических возможностей.

"До 2030 года планируется ввести новые энергетические мощности общим объемом 670,6 МВт. Из них 162 МВт будут обеспечены за счет модернизации действующих источников энергии, а 508,6 МВт – за счет ввода в эксплуатацию новых объектов. Снижение уровня износа электрических сетей осуществляется в рамках инвестиционных программ субъектов естественных монополий и Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов", – сообщил Наурызбай Сармурзин.

Более 130 километров новых линий электропередачи

Одним из ключевых направлений остается обновление сетевой инфраструктуры. Согласно инвестиционной программе АО "ОЭСК" на 2026 год, запланировано строительство и модернизация 131,8 километра линий электропередачи, а также обновление 96 единиц оборудования на подстанциях.

Параллельно будут проведены масштабные ремонтные работы. В планах капитальный ремонт 736,9 километра линий электропередачи и 140 единиц оборудования подстанций. Ожидается, что по итогам этих мероприятий уровень износа электросетей региона снизится примерно на 0,5%.

Новая линия и передача бесхозных сетей

Особое внимание на совещании уделили перспективным проектам, которые должны укрепить энергетическую безопасность региона. Аким области поручил обеспечить выполнение программы модернизации системы электроснабжения на 2026-2030 годы и взять на особый контроль вопрос строительства воздушной линии электропередачи напряжением 220 кВ от подстанции Усть-Каменогорска до села Тугыл.

Кроме того, городским и районным акиматам поручено активизировать работу по передаче бесхозяйных электрических сетей специализированным организациям, занимающимся передачей электроэнергии.

"Акиматам городов и районов необходимо проработать вопрос передачи бесхозяйных электрических сетей на баланс организаций, осуществляющих передачу электроэнергии. Сегодня развитие системы электроснабжения имеет стратегическое значение с точки зрения повышения надежности энергоснабжения региона, обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения качества жизни населения. Для полной реализации энергетического потенциала области необходимо системно развивать инфраструктуру, модернизировать источники энергии и электрические сети, а также внедрять современные технологии управления энергетическими ресурсами", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Рост промышленности, развитие бизнеса и увеличение потребления электроэнергии требуют постоянного обновления энергетической инфраструктуры. Власти региона рассчитывают, что реализация намеченных проектов позволит не только повысить надежность энергоснабжения, но и создать запас мощностей для дальнейшего экономического развития Восточного Казахстана.