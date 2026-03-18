До 2035 года в Казахстане реализуют концепцию сохранения биоразнообразия
Меры реализуются в рамках норм новой Конституции.
Сегодня 2026, 10:40
Сегодня 2026, 10:40Сегодня 2026, 10:40
4Фото: stock.adobe.com
В Казахстане начнется создание системы защитных лесных полос и барьерных насаждений для предотвращения деградации земель и борьбы с опустыниванием. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
По его словам, новые меры реализуются в рамках норм Конституции, согласно которым природные ресурсы рассматриваются как национальное достояние и должны использоваться с учетом долгосрочных интересов общества.
«Важно подчеркнуть, что реализация задачи по посадке 2 млрд деревьев не ограничится этим количеством - работа будет продолжена. В целях предотвращения деградации земель и борьбы с опустыниванием начинается работа по созданию системы защитных лесных полос и барьерных насаждений», - отметил Нысанбаев.
Министр также сообщил, что ведомством уже принята Концепция сохранения и устойчивого использования биоразнообразия до 2035 года, которая станет основой дальнейшей экологической политики.
