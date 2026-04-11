В Шымкенте состоялся I Международный фестиваль «AUYL INVEST FEST. Рыбное хозяйство - 2026». Главная цель масштабного мероприятия - реализация поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по диверсификации сельского хозяйства и внедрению эффективных бизнес-направлений для повышения доходов сельского населения, передает BAQ.KZ.

Согласно стратегическому курсу Президента, индустриальная аквакультура определена как один из ключевых драйверов развития сельской экономики. В фестивале приняли участие эксперты мирового уровня из Франции, Дании, Чехии, России, Узбекистана и Кыргызстана, депутаты Парламента и более 1000 предпринимателей. Участники обсудили пути трансформации отрасли из сырьевой направленности в высокотехнологичную индустрию.

На открытии форума заместитель акима города Шымкент Айдын Каримов презентовал потенциал мегаполиса в качестве экспортного логистического хаба. В свою очередь, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель «Ауыл» партиясы Серік Егізбаев отметил необходимость системных законодательных изменений в отрасли.

«Мы формируем системную правовую базу для поддержки фермеров, переходящих на современные установки замкнутого водоснабжения (УЗВ). Это - прямой путь к повышению благосостояния сельских жителей», - подчеркнул С. Егизбаев.

В ходе форума было доказано, что рыбное хозяйство является одним из самых перспективных отраслей экономики Казахстана. Так, по итогам 2025 года рынок рыбной продукции в стране достиг 132 тысяч тонн, увеличившись за год на 29%. Тем не менее эксперты отмечают, что потенциал внутреннего рынка используется не полностью: потребление рыбы на душу населения в Казахстане составляет 7 кг в год, тогда как медицинская норма ВОЗ - 14,5 кг. Это указывает на огромные возможности роста для отечественных производителей.

Международные эксперты Венсан Берже (Франция) и Томаш Полицар (Чехия) поделились опытом выращивания форели и судака по европейским стандартам. Представители датской компании «Aller Aqua» представили инновационные решения для повышения эффективности кормов. На площадке фестиваля состоялся активный обмен опытом, обсуждались конкретные проекты: от управления маточным стадом до создания «Рыбных школ» и развития агротуризма.

В итоговом документе фестиваля была утверждена «Дорожная карта» развития отрасли до 2030 года. Основная цель -довести объем выращивания рыбы до 270 тысяч тонн в год, а экспорт - до 181 тысячи тонн (на сумму $430 млн). Для реализации этих задач будут усилены меры господдержки: в 2026 году объем субсидий достиг 5,3 млрд тенге. Кроме того, предложено строительство как минимум 5 заводов по производству кормов для снижения импортозависимости, льготное кредитование оборудования под 5-6% и увеличение государственных грантов по специальности «Рыбное хозяйство» до 400 мест.

В завершение мероприятия участники «AUYL INVEST FEST – 2026» приняли решение о необходимости цифровизации отрасли, внедрении системы «E-fish» и усилении борьбы с браконьерством для создания прозрачной и прибыльной бизнес-среды. Итоговая Резолюция фестиваля направлена в профильные государственные органы и Правительство РК.