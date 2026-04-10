В Казахстане действует масштабная система государственной поддержки семей с детьми — от единовременных выплат при рождении до пожизненных пособий для награждённых матерей. По данным на 1 апреля, различными видами помощи охвачено более 1,2 млн семей. Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие выплаты получают родители, как работает система и влияет ли она на рождаемость в Казахстане.

Какие пособия получают семьи с детьми

Руководитель управления поддержки матери и ребёнка Департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения Гульмира Жакенкызы отметила, что большинство пособий финансируются из республиканского бюджета и назначаются без дополнительных условий при наступлении определённых жизненных ситуаций.

При рождении ребёнка выплачивается единовременное пособие:

за первого, второго и третьего ребёнка — 164 350 тенге ;

; за четвёртого и последующих — 272 475 тенге.

Кроме того, предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет:

на первого ребёнка — 24 912 тенге ;

; на второго — 29 454 тенге ;

; на третьего — 33 952 тенге ;

; на четвёртого и более — 38 493 тенге.

Если женщина работала до декретного отпуска, выплаты назначаются из Государственного фонда социального страхования и зависят от уровня её среднего дохода.

Отдельная поддержка предусмотрена для семей, воспитывающих детей с инвалидностью — 81 871 тенге ежемесячно до достижения ребёнком 18 лет.

Поддержка многодетных семей

Многодетными считаются семьи с четырьмя и более детьми. Размер пособий зависит от их количества:

4 ребёнка — 69 330 тенге ;

; 5 детей — 86 673 тенге ;

; 6 детей — более 104 017 тенге ;

; 7 детей — более 121 360 тенге.

При восьми и более детях выплачивается 17 300 тенге на каждого ребёнка.

Отдельно выделяются награждённые матери:

«Алтын алка» — 32 005 тенге ежемесячно ;

; «Кумис алка» — 27 680 тенге.

Эти выплаты назначаются пожизненно, независимо от возраста детей.

Сколько семей получают помощь

По состоянию на 1 апреля:

единовременное пособие при рождении получили 72 664 человека ;

; ежемесячные выплаты по уходу — 129 703 человека ;

; награждённых матерей — 247 984 ;

; родителей детей с инвалидностью — 117 031 ;

; многодетных семей — около 631 тыс..

В целом системой поддержки охвачено свыше 1,2 млн семей, при этом одна семья может получать сразу несколько видов выплат.

Влияют ли пособия на демографию

По словам Гульмиры Жакенкызы, государственная поддержка уже показывает эффект.

«Если в 2020 году в стране насчитывалось около 252 тысяч многодетных семей, то сегодня их число достигло 631 тысячи. Это рост примерно в 2,5 раза», — отметила она.

Также изменилась структура рождаемости: если в 2010 году доля четвёртых и последующих детей составляла около 12%, то сейчас — более 32%. Фактически каждый третий ребёнок в Казахстане рождается в многодетной семье.

Как оформляются выплаты

Сегодня большинство пособий назначается автоматически. После регистрации рождения ребёнка матери приходит SMS, и при согласии в течение трёх дней выплаты оформляются без посещения ЦОН.

Аналогично в проактивном формате назначаются выплаты награждённым матерям.

В ведомстве подчеркнули, что пособия — это дополнительная поддержка, а не основной источник дохода семьи. Параллельно действуют и другие меры: бесплатное питание в школах, доступ к кружкам и секциям, а также адресная социальная помощь для малообеспеченных семей.

С 1 января 2026 года выплаты проиндексированы примерно на 10%. Власти также продолжают развивать новые инициативы, включая программу «Национальный фонд — детям». В целом, как отмечают в министерстве, Казахстан остаётся одной из стран региона с наиболее высоким уровнем поддержки матерей и детей.