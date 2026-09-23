До 28 пассажирских рейсов в неделю смогут выполнять между Казахстаном и Швейцарией
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Казахстан и Швейцария расширили возможности для запуска прямых авиарейсов между двумя странами. Авиационные власти подписали меморандум, который позволяет назначенным авиакомпаниям выполнять до 28 пассажирских рейсов в неделю.
Переговоры прошли в Астане с участием представителей авиационных властей двух стран, авиакомпаний Air Astana, SCAT и SWISS International Air Lines, аэропорта Базеля, а также дипломатических ведомств.
Помимо пассажирских перевозок, стороны создали правовую базу для выполнения грузовых рейсов без ограничений по частоте и емкости.
Также Казахстан и Швейцария согласовали и парафировали проект нового Соглашения о воздушном сообщении. Его планируют подписать позднее.
При этом конкретные прямые рейсы пока не объявлены. Швейцарская сторона сообщила, что рассматривает возможность открытия регулярного авиасообщения с Казахстаном.
Ожидается, что прямые рейсы позволят расширить туристические, деловые и торгово-экономические связи между странами.
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