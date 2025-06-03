В Казахстане до 1 июля 2025 года будет завершён пересчёт предельных цен на все зарегистрированные лекарственные препараты. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.

Согласно новым мерам, Министерство здравоохранения отменило ряд необоснованных наценок в системе ценообразования. Ожидается, что в результате реформ стоимость препаратов снизится:

до 19% — в рамках ГОБМП и ОСМС;

до 30% — в розничных аптеках.

"Мы ожидаем значительного снижения цен и повышения доступности лекарств. Это касается как бесплатного перечня, так и коммерческого сектора", — отметил Нурлыбаев.

Обновлённый перечень охватывает:

3475 наименований лекарств (ГОБМП/ОСМС),

2917 медизделий,

5936 препаратов для оптово-розничной реализации.

Ожидаемые уровни снижения цен:

2222 наименования лекарств — до 18%,

1847 медизделий — до 14%,

5492 препаратов в аптеках — до 30%.

По итогам 2024 года свыше 3 млн казахстанцев получили бесплатные лекарства на амбулаторном уровне на сумму 246,29 млрд тенге.

Благодаря централизованным закупкам государству удалось сэкономить 50 млрд тенге, которые будут направлены на улучшение инфраструктуры и медицинских услуг.

Другие меры Минздрава:

Пилот по регистрации через "единое окно" продлится до 1 июля. Срок регистрации препаратов сократится до 100 дней.

Цифровая маркировка и прослеживаемость: промаркировано 366 млн упаковок, выведено из оборота — более 80 млн.

Охвачено: 19 производителей, 272 оптовые компании, 8000+ аптек, 1900+ медорганизаций.