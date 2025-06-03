До 30% дешевле: в Казахстане пересчитают цены на тысячи препаратов
Минздрав анонсировал снижение цен на лекарства до 30% и новые правила регистрации.
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В Казахстане до 1 июля 2025 года будет завершён пересчёт предельных цен на все зарегистрированные лекарственные препараты. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.
Согласно новым мерам, Министерство здравоохранения отменило ряд необоснованных наценок в системе ценообразования. Ожидается, что в результате реформ стоимость препаратов снизится:
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до 19% — в рамках ГОБМП и ОСМС;
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до 30% — в розничных аптеках.
"Мы ожидаем значительного снижения цен и повышения доступности лекарств. Это касается как бесплатного перечня, так и коммерческого сектора", — отметил Нурлыбаев.
Обновлённый перечень охватывает:
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3475 наименований лекарств (ГОБМП/ОСМС),
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2917 медизделий,
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5936 препаратов для оптово-розничной реализации.
Ожидаемые уровни снижения цен:
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2222 наименования лекарств — до 18%,
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1847 медизделий — до 14%,
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5492 препаратов в аптеках — до 30%.
По итогам 2024 года свыше 3 млн казахстанцев получили бесплатные лекарства на амбулаторном уровне на сумму 246,29 млрд тенге.
Благодаря централизованным закупкам государству удалось сэкономить 50 млрд тенге, которые будут направлены на улучшение инфраструктуры и медицинских услуг.
Другие меры Минздрава:
Пилот по регистрации через "единое окно" продлится до 1 июля. Срок регистрации препаратов сократится до 100 дней.
Цифровая маркировка и прослеживаемость: промаркировано 366 млн упаковок, выведено из оборота — более 80 млн.
Охвачено: 19 производителей, 272 оптовые компании, 8000+ аптек, 1900+ медорганизаций.
"Маркировка позволяет отслеживать путь каждой упаковки, снижая риски подделок и повышая доверие населения", — подчеркнули в Минздраве.
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