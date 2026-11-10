До 30 мм осадков, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Алматы

Алматы готовится к затяжным дождям и резкому похолоданию. Уже вечером 10 ноября в городе начнутся осадки, которые продлятся до ночи 12 ноября. В верхней части города возможен мокрый снег, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

По прогнозу Казгидромета, самая сильная непогода ожидается в ночь на 11 ноября. В городе может выпасть до 20 миллиметров осадков, в горных районах до 30 миллиметров. Днем прогнозируют еще 5–7 миллиметров.

Температура воздуха 11 ноября опустится до 5–7 градусов тепла. В ночь на 12 ноября ожидаются дождь со снегом и туман.

Из-за угрозы локальных подтоплений коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. В городе организовали дежурство 85 оперативных бригад, в которых задействованы 1 579 человек.

Для борьбы с последствиями непогоды подготовили 415 единиц техники, 97 мотопомп и 2 950 мешков с песком. На ежедневную уборку улиц предусмотрен выход 3 080 дорожных рабочих и 1 225 единиц спецтехники.

В акимате призвали жителей и гостей Алматы соблюдать осторожность. Водителям рекомендуют снижать скорость, держать дистанцию и не оставлять автомобили в местах возможного скопления воды.

Горожанам советуют по возможности отказаться от поездок в горы. При сильном ветре следует держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи.

Городские службы продолжат следить за погодой и оперативно реагировать на возможные подтопления.