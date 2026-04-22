До 32 градусов жары и сильные дожди: прогноз погоды на ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, на большей части страны температура воздуха будет повышаться, а в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до +32 градусов, передает BAQ.kz.

По данным РГП «Казгидромет», повышение температуры ожидается в следующих регионах:

На севере - от +18 до +27 градусов;

В центре - от +22 до +30 градусов;

На востоке - от +20 до +28 градусов, в горных районах - от +10 до +15 градусов;

На юге - от +27 до +32 градусов, в горных районах - около +22 градусов;

На юго-востоке - от +20 до +30 градусов, в горных районах - от +10 до +15 градусов.

В то же время в западных регионах температура днем понизится до +7…+18 градусов, а на северо-западе - до +10…+20 градусов.

Как отмечают синоптики, на территорию страны смещается циклон из района Москвы, а также связанные с ним атмосферные фронты, которые приведут к неустойчивой погоде. На большей части Казахстана ожидаются дожди, грозы, местами возможны град и шквалистый ветер.

Также по республике прогнозируется усиление ветра, а в ночные и утренние часы местами возможен туман.