До 3,2 млн рассчитывают увеличить поголовье скота в области Жетысу

В области Жетысу продолжается развитие ветеринарной инфраструктуры, которое должно создать условия для роста животноводства. Согласно планам, к 2030 году поголовье сельскохозяйственных животных в регионе планируют увеличить до 3,2 млн голов.

Для достижения этой цели в области модернизируют систему ветеринарной службы. Работы проводятся в рамках Комплексного плана развития ветеринарной службы на 2026-2030 годы.

С момента создания области уже введены в эксплуатацию 66 новых ветеринарных пунктов и одна ветеринарная станция. До конца 2026 года планируется открыть ещё 16 ветпунктов и четыре станции. Новые объекты появятся во всех восьми районах региона.

Кроме того, в пяти районах построят 10 скотомогильников, соответствующих требованиям биологической безопасности. Также создадут специальные комплексы для безопасной фиксации животных, которые будут использоваться при вакцинации, бирковании и ветеринарных осмотрах.

Техника и цифровые решения

За последние четыре года учреждения ветеринарной службы области получили 83 автомобиля, 100 фармацевтических холодильников, 102 термочемодана и другое необходимое оборудование.

Продолжается и цифровизация отрасли. В единую электронную базу внесены данные о 2,8 млн сельскохозяйственных животных. Это позволяет повысить качество учёта и контроля за состоянием поголовья.

Профилактика заболеваний животных

Сегодня в ветеринарной сфере области работают около 1 050 специалистов. За последние годы их заработная плата выросла почти в два раза.

С начала года в области Жетысу вакцинировано около 6,1 млн голов сельскохозяйственных животных. Плановые диагностические исследования проводятся в полном объёме и в установленные сроки.

Развитие современной ветеринарной системы рассматривается как один из важных факторов для дальнейшего роста животноводства и обеспечения биологической безопасности региона.

Обновление ветобъектов

Модернизация ветеринарной инфраструктуры продолжается и в других регионах Казахстана. Так, в области Улытау завершено строительство 22 модульных ветеринарных объектов. На проект направили 570 млн тенге.

Новые объекты соответствуют международным стандартам Всемирной организации здоровья животных (WOAH) и предназначены для проведения профилактических мероприятий, контроля заболеваний и повышения безопасности в животноводстве.

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