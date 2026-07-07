Выращивание сельскохозяйственных культур и разведение скота требуют не только опыта и упорного труда, но и значительных финансовых вложений. Покупка сельхозтехники, приобретение племенного скота, закупка семян и удобрений, строительство новых ферм – все это требует крупных затрат. Именно поэтому государство ежегодно выделяет сотни миллиардов тенге на поддержку агропромышленного комплекса. Только в 2026 году на развитие животноводства предусмотрено более 300 млрд тенге.

Однако многие фермеры до сих пор не знают, какие именно меры государственной поддержки доступны, какая программа наиболее подходит для их хозяйства и чем отличаются субсидии от льготных кредитов. Корреспондент BAQ.KZ подготовил обзор основных государственных программ, действующих сегодня.

Какие виды субсидий существуют

В Казахстане государственная поддержка сельского хозяйства осуществляется по нескольким ключевым направлениям.

Первое направление – субсидирование растениеводства.

В рамках этой программы фермеры могут получить компенсацию части расходов на приобретение элитных семян, минеральных удобрений, средств защиты растений (пестицидов), услуг по орошению и других затрат, необходимых для повышения урожайности. В текущем году правила предоставления субсидий по этому направлению были обновлены, а механизмы поддержки пересмотрены.

Второе направление – поддержка животноводства.

Здесь предусмотрены субсидии на приобретение племенного скота, проведение селекционно-племенной работы, увеличение маточного поголовья, развитие производства мяса и молока. Кроме того, государственная поддержка предоставляется и в зависимости от объемов произведенной продукции.

Инвестиционные субсидии

Многие фермеры не решаются строить новые фермы или тепличные комплексы из-за высокой стоимости строительства и оборудования. В таких случаях помощь оказывает инвестиционная субсидия.

Государство компенсирует часть инвестиций, направленных на приобретение сельскохозяйственной техники, строительство откормочных площадок, молочно-товарных ферм, оросительных систем, овощехранилищ и других производственных объектов.

Иными словами, после того как фермер реализует проект за счет собственных средств или кредитных ресурсов, государство возмещает часть понесенных расходов. Размер компенсации зависит от типа реализуемого проекта.

Программа для проведения посевной кампании

С наступлением весны главной проблемой для фермеров становится нехватка оборотных средств.

Семена, дизельное топливо, удобрения, запасные части – на все необходимы финансовые ресурсы.

Именно для этих целей действует программа "Кең дала".

Она предназначена для финансирования весенне-полевых и осенних уборочных работ. Фермеры могут получить льготные кредиты, чтобы своевременно провести сезонные сельскохозяйственные работы.

За последние годы объем финансирования программы был увеличен в несколько раз, а выдача средств начинается значительно раньше, чем прежде.

Новые возможности для животноводства

С 2026 года в Казахстане начала действовать программа "Агробизнес животноводство".

Она предназначена для приобретения племенного крупного рогатого скота, овец, лошадей и других сельскохозяйственных животных.

Главная особенность программы – льготная процентная ставка в размере 6% годовых. Финансирование предоставляется на длительный срок. Получить его можно через Аграрную кредитную корпорацию, кредитные товарищества или банки второго уровня.

Покупать технику сразу необязательно

Сегодня стоимость нового трактора или комбайна достигает десятков миллионов тенге.

Поэтому многие сельхозпроизводители приобретают технику в лизинг.

Финансовые организации, работающие при государственной поддержке, предлагают рассрочку платежей на несколько лет. В отдельных случаях такие проекты дополнительно финансируются за счет инвестиционных субсидий, что позволяет еще больше снизить расходы фермеров.

Кто может получить субсидии

На государственную поддержку могут претендовать индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, а также юридические лица.

При этом каждая программа имеет собственные требования. В одних случаях учитываются площадь земельных участков или количество поголовья скота, в других обязательным условием является наличие инвестиционного проекта.

Поэтому перед подачей заявки необходимо внимательно ознакомиться с условиями конкретной программы.

Порядок подачи документов

Сегодня большинство субсидий оформляется в электронном формате.

Фермеры подают заявки через цифровые платформы, где сведения о земельных участках, поголовье скота, сельхозтехнике и другие данные автоматически проверяются по государственным информационным базам.

Это позволяет сократить бумажный документооборот и сделать распределение государственных средств более прозрачным.

Льготное кредитование

В последние годы Правительство постепенно переходит к новой модели государственной поддержки.

Теперь основной акцент делается не только на выплате субсидий, но и на предоставлении фермерам долгосрочных и доступных кредитов.

Так, в рамках Комплексного плана развития животноводства на 2026-2030 годы увеличиваются объемы льготного кредитования, внедряются новые финансовые инструменты для приобретения племенного скота, развития производства кормов и сельской инфраструктуры. Одновременно расширяются механизмы предоставления государственных гарантий по кредитам.

Иными словами, сегодня у фермеров значительно больше возможностей получить государственную поддержку, чем раньше. Однако эффективность этих мер во многом зависит от осведомленности самих сельхозпроизводителей. Ведь только тот фермер, который знает, в каких программах может участвовать, какие требования необходимо выполнить и в какие сроки подать заявку, сможет в полной мере воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет государство.