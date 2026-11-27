С нового года казахстанцы, оставшиеся без работы, смогут получать до 346,5 тысячи тенге в месяц. Однако на поиск новой работы при финансовой поддержке государства будет отведено меньше времени: максимальный срок выплат сократится с шести до трех месяцев. Что еще изменится с 1 января 2027 года, рассказали в Минтруда, передает BAQ.KZ.

Сначала – поиск работы, затем – выплаты

С 2027 года изменится порядок получения статуса безработного.

После обращения в карьерный центр человек в течение 13 дней будет находиться в статусе соискателя. За это время специалисты изучат его профессиональный опыт, подберут подходящие вакансии и помогут организовать собеседования.

Если за 13 дней найти работу не удастся, казахстанцу присвоят статус безработного и, при наличии права на выплату, назначат финансовую поддержку из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

При этом карьерный центр продолжит искать для него вакансии, а при необходимости предложит бесплатное обучение новой профессии.

Вместо полугода – три месяца

Сейчас выплаты по потере работы можно получать до шести месяцев. С нового года этот срок сократится вдвое.

Продолжительность выплат будет зависеть от того, как долго за работника перечисляли социальные отчисления:

от 6 до 12 месяцев – выплата за один месяц;

от 12 до 24 месяцев – за два месяца ;

24 месяца и более – за три месяца.

При расчете суммы по-прежнему будут учитывать среднемесячный доход человека за последние два года и стаж участия в системе социального страхования. Коэффициент замещения дохода останется прежним – 45%.

Кто сможет получать 346,5 тысячи тенге

С 1 января 2027 года минимальная зарплата в Казахстане вырастет с 85 до 110 тысяч тенге. Вместе с ней увеличится и максимальная выплата по потере работы – до 346 500 тенге в месяц.

Однако это предельная сумма, а не единая выплата для всех безработных. Чем выше был учитываемый доход и чем дольше человек участвовал в системе социального страхования, тем больше может быть выплата.

Как получить деньги после увольнения

Для оформления выплаты необязательно лично посещать карьерный центр. Зарегистрироваться можно через портал eGov.kz или Электронную биржу труда Enbek.kz.

Главное условие – за работника должны были перечислять социальные отчисления не менее шести месяцев.

За десять месяцев 2026 года финансовую поддержку по потере работы получили 367 тысяч казахстанцев. Всего им выплатили 128 млрд тенге. Почти все получатели – 99,3% – оформили выплаты онлайн.

В Минтруда объяснили, что новые правила должны помочь казахстанцам быстрее возвращаться к работе, а не только получать финансовую поддержку в период безработицы.