До 36 миллиметров осадков выпало в Алматы: коммунальщики борются с подтоплениями

Дожди, которые начались в Алматы вечером 10 ноября, продолжают испытывать город на прочность. За неполные сутки в отдельных районах выпало до 36 миллиметров осадков. На улицах и во дворах фиксируют скопления воды, а коммунальные службы работают в усиленном режиме, пытаясь не допустить локальных подтоплений.

По данным РГП «Казгидромет», к 10:00 11 ноября в Алматы выпало 23 миллиметра осадков. В районе Медеу показатель достиг 26 миллиметров, а на Каменском плато — 36 миллиметров.

Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города, за ночь скопления воды зафиксировали в нескольких районах.

Для устранения последствий непогоды организовано дежурство 85 оперативных бригад общей численностью 1 579 человек. На улицы вывели 415 единиц техники, подготовили 97 мотопомп и 2 950 мешков с песком. Кроме того, суточный выход дорожных рабочих составляет 3 253 человека.

Однако дождливая погода пока не отступает. По прогнозу синоптиков, 11 ноября осадки будут продолжаться с перерывами до конца суток. Ожидается ещё до 10 миллиметров дождя, порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. Днём температура воздуха составит +5…+7 градусов.

На 12 ноября прогнозируется уже более спокойная погода — без осадков, но с возможным туманом.

В связи с непогодой горожанам рекомендуют быть внимательнее на дорогах, снижать скорость и не оставлять автомобили в местах возможного скопления воды. При сильном ветре также стоит держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций.