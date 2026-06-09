До +39° и шквалы: какой будет погода в Казахстане

РГП "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение на период с 8 по 9 июня 2026 года.

По данным синоптиков, в ряде регионов страны ожидаются неблагоприятные погодные условия: дожди с грозами, град, шквалистый ветер, пыльные бури, а также сильная жара. Во многих областях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Северные и центральные регионы

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях прогнозируются дожди с грозами. Местами ожидаются сильные осадки, град и шквалистое усиление ветра до 20-28 м/с. В отдельных районах возможны туманы и пыльные бури. Также сохраняется высокая пожарная опасность.

Запад страны

В Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер усилится до 15-20 м/с. В Мангистауской области ночью и утром прогнозируется туман. На ряде территорий сохраняется высокая пожарная опасность.

Южные регионы

В Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы и пыльные бури. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в других южных регионах – высокая пожарная опасность.

Восток и юго-восток

В Алматинской области, области Жетысу, Абай и Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 35-39 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер до 17-22 м/с. В большинстве территорий сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Астана

В столице страны 9 июня ожидаются дождь, гроза, местами град и пыльная буря. Порывы ветра могут достигать 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Синоптики отмечают, что в стране одновременно будут наблюдаться различные погодные явления – от сильной жары до гроз и шквалистого ветра. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, особенно при ухудшении погодных условий и высокой пожарной опасности.