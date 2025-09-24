Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов провел рабочее совещание с руководством АО "НК "КазМунайГаз" и генеральными директорами трёх ключевых нефтеперерабатывающих заводов страны — Атырауского, Павлодарского и Шымкентского. Центральной темой встречи стала ускоренная реализация проектов по расширению мощностей переработки нефти в рамках новой Концепции развития отрасли до 2040 года, передает BAQ.KZ.

Как отметил министр, эта встреча стала практическим шагом в выполнении поручения Президента страны по углублению переработки углеводородов и снижению сырьевой зависимости экономики. Согласно утвержденной правительством Концепции, объемы переработки нефти в Казахстане планируется увеличить почти вдвое — с 18 до 39 миллионов тонн в год.

Проекты будут реализовываться по современной топливно-нефтехимической схеме, которая предусматривает выпуск не только топлива, но и высокоценной нефтехимической продукции. Это позволит полностью обеспечить внутренний рынок ГСМ и заложить прочный экспортный потенциал.

Во время совещания были подробно рассмотрены статусы модернизации каждого из НПЗ. В частности, в проекте расширения Шымкентского НПЗ (ТОО "ПКОП") с 6 до 12 млн тонн в год министр указал на необходимость срочного урегулирования вопросов с международными партнерами. В этой связи в октябре текущего года планируется визит Аккенженова в Пекин для переговоров с руководством CNPC.

Что касается Павлодарского НХЗ, где модернизация предусматривает рост мощности до 9 млн тонн, была поставлена задача по сокращению сроков реализации. На Атырауском НПЗ основной акцент сделан на повышении эффективности и увеличении межремонтного периода, что позволит нарастить переработку до 6,7 млн тонн в год.

"Каждый проект по расширению НПЗ находится на моем личном контроле. Наша цель – не догонять растущее потребление, а опережать его, создавая запас прочности для экономики и полностью обеспечивая страну собственными нефтепродуктами. Министерство окажет всю необходимую поддержку для снятия бюрократических барьеров и решения межведомственных вопросов, но от руководства "КазМунайГаз" и заводов я жду максимальной мобилизации и четкого соблюдения ускоренных графиков", – подчеркнул Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

По итогам встречи руководителям предприятий были даны конкретные поручения по актуализации дорожных карт проектов. Министерство энергетики будет проводить ежемесячный мониторинг их исполнения.

В завершение совещания Ерлан Аккенженов поздравил участников с прошедшим Днём работников нефтегазовой отрасли и вручил ведомственные награды. Нагрудными знаками "За вклад в развитие нефтегазового комплекса" были отмечены генеральный директор Атырауского НПЗ Куаныш Бишимов, генеральный директор Павлодарского НХЗ Маждай Ахметов и первый вице-президент Шымкентского НПЗ Бахыт Ерегенов.