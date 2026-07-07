В Казахстане с 7 по 9 июля сохранится неустойчивая погода. На большей части страны ожидаются дожди с грозами, а в отдельных регионах – сильные ливни, шквалистый ветер и град, передает BAQ.KZ.

По данным синоптиков, осадки прогнозируются на западе, востоке и юго-востоке страны. 7–8 июля дожди пройдут также на севере и в центре республики.

Сильные дожди ожидаются:

7 июля – в центральных и восточных регионах;

– в центральных и восточных регионах; 8 июля – на западе и в горных районах юго-востока;

– на западе и в горных районах юго-востока; 9 июля – на западе страны.

Кроме того, в западных, южных и восточных областях прогнозируется усиление ветра. Во время гроз возможны шквалы и град.

Одновременно в ряде регионов ожидается существенное повышение температуры воздуха. На северо-западе и в центре страны воздух прогреется до +35…+39°C, а местами столбики термометров могут подняться до +41°C.

На севере Казахстана также прогнозируется сильная жара – до +35…+38°C.

На остальной территории страны существенных изменений температурного фона не ожидается.