До +41°C и сильные ливни: синоптики предупредили о погоде в Казахстане
В ближайшие три дня часть регионов накроют грозы и град, в других ожидается аномальная жара.
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В Казахстане с 7 по 9 июля сохранится неустойчивая погода. На большей части страны ожидаются дожди с грозами, а в отдельных регионах – сильные ливни, шквалистый ветер и град, передает BAQ.KZ.
По данным синоптиков, осадки прогнозируются на западе, востоке и юго-востоке страны. 7–8 июля дожди пройдут также на севере и в центре республики.
Сильные дожди ожидаются:
- 7 июля – в центральных и восточных регионах;
- 8 июля – на западе и в горных районах юго-востока;
- 9 июля – на западе страны.
Кроме того, в западных, южных и восточных областях прогнозируется усиление ветра. Во время гроз возможны шквалы и град.
Одновременно в ряде регионов ожидается существенное повышение температуры воздуха. На северо-западе и в центре страны воздух прогреется до +35…+39°C, а местами столбики термометров могут подняться до +41°C.
На севере Казахстана также прогнозируется сильная жара – до +35…+38°C.
На остальной территории страны существенных изменений температурного фона не ожидается.
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