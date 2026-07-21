До +48°C: Узбекистан накрыла экстремальная жара

В Узбекистане установилась аномальная жара. В отдельных районах страны температура воздуха достигла +48°C, из-за чего власти были вынуждены ввести экстренные меры: ограничить движение тяжелого транспорта, замедлить работу метро и закрыть детские сады. По данным местных властей, в большинстве регионов столбики термометров поднялись до +42…+45°C, а на юге страны и в пустынных районах воздух раскалился до +46…+48°C.

Экстремальная жара создала дополнительную нагрузку на коммунальные службы и изменила привычный ритм жизни жителей. Министерство по чрезвычайным ситуациям перевело пожарно-спасательные службы на усиленный режим работы. Спасатели дежурят возле рынков, торговых центров и других мест массового скопления людей, чтобы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и предотвращать возгорания.

Кроме того, пожарные машины начали приезжать в жилые кварталы, где в самые жаркие часы дня детей обливают водой. «В течение нескольких дней Министерство по чрезвычайным ситуациям организует такие мероприятия для детей в жилых районах. Пожарно-спасательные автомобили приезжают туда, где собираются дети, и обливают их водой. В пик летней жары это помогает им немного охладиться и поднимает настроение, — сообщил руководитель информационной службы МЧС Мурат Садыков.

В Ташкенте коммунальные службы увеличили полив улиц, деревьев и газонов, а городские фонтаны перевели в режим непрерывной работы, чтобы снизить температуру в общественных пространствах. Параллельно МЧС проводит информационную кампанию, призывая жителей пить больше воды, избегать пребывания на солнце и носить светлую хлопковую одежду. Необычно высокая температура стала неожиданностью не только для местных жителей, но и для туристов.

Мы приехали сюда на текстильную выставку и не ожидали такой экстремальной жары. У нас тоже очень жарко, но здесь на несколько градусов выше, и разницу действительно ощущаешь, — рассказала гостья из Бишкека Алтын Бакиева.

По ее словам, спастись от жары помогают только кондиционеры и холодная вода.