До 4,9% за неделю: цены на популярные продукты снизились в Казахстане

В Казахстане за неделю снизились цены на ряд социально значимых продуктов. Наиболее заметно подешевели овощи, следует из данных по состоянию на 19 августа 2026 года.

Сильнее всего за неделю снизилась стоимость репчатого лука – на 4,9%. Картофель подешевел на 4,1%, яблоки – на 2,7%, белокочанная капуста – на 2,2%, морковь – на 1,9%.

Также снижение цен зафиксировано на огурцы – на 1,5%, баранину, включая бескостную, – на 0,6%, помидоры – на 0,4%.

При этом цены на пшеничный хлеб из муки первого сорта, сметану, сливочное масло и соль за неделю не изменились.

Где продукты дешевели сильнее

Снижение общего уровня цен на социально значимые продукты зафиксировано сразу в нескольких городах.

Наиболее заметным оно оказалось в Караганде – на 0,7%. В Кокшетау и Усть-Каменогорске цены снизились на 0,5%, в Конаеве – на 0,4%, Жезказгане и Талдыкоргане – на 0,3%.

В Астане, Шымкенте, Актобе, Уральске, Павлодаре, Петропавловске и Семее стоимость социально значимых продуктов в среднем осталась на уровне предыдущей недели.

Где дешевле лук и картофель

Средняя цена репчатого лука по Казахстану сейчас составляет 188 тенге за килограмм. Самый дешевый среди приведенных данных – в Туркестане, где килограмм стоит в среднем 135 тенге.

Картофель в среднем по стране продают по 248 тенге за килограмм. Наиболее низкая цена отмечена в Павлодаре – 180 тенге. В Туркестане картофель стоит в среднем 218 тенге.

Яблоки в среднем по Казахстану стоят 776 тенге за килограмм. Самая низкая цена зафиксирована в Шымкенте – 639 тенге.

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