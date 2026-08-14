Картофель, капуста и яблоки подешевели за неделю
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Картофель за неделю подешевел в Казахстане на 4,2%, став лидером по снижению цены среди социально значимых продуктов. Следом идут капуста, яблоки, лук и морковь, передает BAQ.KZ .
По данным на 12 августа, белокочанная капуста стала дешевле на 1,2%, яблоки на 1,1%, лук и морковь на 1%.
Снижение затронуло и молочную продукцию. Твердый и полутвердый сыр подешевел на 0,3%, творог и соль на 0,2%, мука первого сорта и сметана на 0,1%.
При этом цены на хлеб, рожки, говядину с костями и без костей, конину, молоко, яйца и сливочное масло за неделю не изменились.
По городам сильнее всего цены на социально значимые продукты снизились в Талдыкоргане, на 0,7%. В Актау и Жезказгане снижение составило по 0,4%, в Петропавловске 0,3%, в Астане 0,2%.
В Караганде, Костанае, Уральске, Усть-Каменогорске и Павлодаре продукты подешевели на 0,1%. В Алматы, Туркестане, Актобе, Семее и Таразе цены остались на уровне предыдущей недели.
Картофель в среднем по стране стоил 259 тенге за килограмм. Самая низкая цена оказалась в Павлодаре, 191 тенге.
Капуста в среднем продавалась по 189 тенге за килограмм. Дешевле всего ее можно было купить в Туркестане по 142 тенге и Таразе по 152 тенге.
Средняя цена яблок составила 797 тенге за килограмм. Самые дешевые яблоки зафиксировали в Шымкенте, по 639 тенге.
Говядина с костями в среднем стоила 3 779 тенге за килограмм, курица 1 736 тенге.
Бюро национальной статистики отслеживает цены на социально значимые продукты каждую неделю. Сейчас в этот перечень входят 31 наименование.
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