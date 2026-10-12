До 5 млн теңге на бизнес: в Астане объявили конкурс грантов для социальных предпринимателей

В Астане объявили открытый конкурс на предоставление государственных грантов для субъектов социального предпринимательства. Максимальный размер финансовой поддержки составляет 5 млн теңге, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Принять участие в конкурсе могут социальные предприниматели, включённые в соответствующий реестр, а также финалисты программы «Одно село — один продукт».

Приём заявок продлится с 15 по 20 октября 2026 года. Документы необходимо подать исключительно в электронном формате через платформу kezekte.kz. Заявки, поступившие после установленного срока, рассматриваться не будут.

Государственные гранты предназначены для реализации новых бизнес-идей. Для участия претендентам необходимо заполнить электронную заявку и предоставить полный пакет документов по утверждённой форме.

Среди обязательных условий получения гранта:

софинансирование проекта предпринимателем в размере не менее 20% от суммы гранта, в том числе за счёт личного движимого или недвижимого имущества, задействованного в проекте;

создание новых рабочих мест;

наличие инвестиционного плана, предусматривающего необходимую инфраструктуру или её создание для реализации проекта.

Средства можно направить на приобретение оборудования и других основных средств, сырья и материалов, нематериальных активов, технологий, прав на франчайзинг, а также на проведение исследовательских работ и внедрение новых технологий. Использовать грант на другие цели запрещено.

Срок реализации бизнес-проекта не должен превышать 18 месяцев со дня подписания договора о предоставлении гранта.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: +7 (7172) 556-903, 556-919, 556-921, 556-910. Также вопросы принимаются по электронной почте: b.kasymov@astana.kz.