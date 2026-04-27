До 5 млн тенге выплатят ветеранам в Карагандинской области
В Карагандинская область более 2,1 тыс. человек получат материальную помощь к 9 Мая.
В регионе предусмотрены выплаты для ветеранов, тружеников тыла и других категорий граждан, передает BAQ.kz.
Сколько получат ветераны
Как сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Галымжан Спабеков, в области сегодня проживают 6 участников Великой Отечественной войны - пятеро в Караганде и один в Осакаровке.
Каждому фронтовику выплатят по 5 млн тенге.
Поддержка тружеников тыла
В регионе насчитывается 2029 тружеников тыла. Им предусмотрены выплаты по 100 тыс. тенге каждому.
Кто еще получит помощь
Материальная поддержка также будет оказана другим категориям граждан. Узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат по 200 тыс. тенге - всего 33 человека.
Вдовы и жёны погибших воинов получат по 50 тыс. тенге, таких в области 89 человек.
Когда поступят выплаты
Все выплаты планируется перечислить в апреле - мае.
Кроме того, для ветеранов предусмотрена дополнительная поддержка в виде санаторно-курортного лечения - необходимые средства уже заложены в местных бюджетах.
