В регионе предусмотрены выплаты для ветеранов, тружеников тыла и других категорий граждан, передает BAQ.kz.

Сколько получат ветераны

Как сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Галымжан Спабеков, в области сегодня проживают 6 участников Великой Отечественной войны - пятеро в Караганде и один в Осакаровке.

Каждому фронтовику выплатят по 5 млн тенге.

Поддержка тружеников тыла

В регионе насчитывается 2029 тружеников тыла. Им предусмотрены выплаты по 100 тыс. тенге каждому.

Кто еще получит помощь

Материальная поддержка также будет оказана другим категориям граждан. Узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат по 200 тыс. тенге - всего 33 человека.

Вдовы и жёны погибших воинов получат по 50 тыс. тенге, таких в области 89 человек.

Когда поступят выплаты

Все выплаты планируется перечислить в апреле - мае.

Кроме того, для ветеранов предусмотрена дополнительная поддержка в виде санаторно-курортного лечения - необходимые средства уже заложены в местных бюджетах.