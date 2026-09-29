В Казахстане британским парламентариям представили планы по развитию Среднего коридора. Один из крупных проектов на маршруте реализуется в порту Курык, где пропускную способность терминального кластера «Саржа» планируют довести до 5 млн тонн грузов в год, передает BAQ.KZ.

Информационный брифинг для делегации Британской группы Межпарламентского союза провел QazTrade.

Делегацию возглавил председатель Специального комитета по обороне Палаты общин Тан Дхеси. В нее вошли представители обеих палат британского парламента, Палаты общин и Палаты лордов.

Генеральный директор QazTrade Нурлан Кулбатыров рассказал британской стороне о текущем состоянии Среднего коридора и перспективах его развития. Маршрут рассматривается как одно из направлений торговли не только для Казахстана, но и для всей Центральной Азии.

В Курык планируют нарастить перевалку

О практической части маршрута рассказала директор по развитию бизнеса SEMURG INVEST Мадина Анет.

Компания развивает инфраструктуру в порту Курык на Каспийском море. Кластер многофункционального морского терминала «Саржа» рассчитан на пропускную способность до 5 млн тонн грузов в год.

Контейнерные мощности планируется довести до 110 тысяч ДФЭ в год.

К проектам подключен Евросоюз

На брифинге затронули и проекты, которые реализуются в Центральной Азии при поддержке Европейского союза.

Национальный координатор Международного торгового центра ITC Джалил Булатов рассказал об инициативах в регионе в рамках программы Global Gateway.

В итоге британской делегации представили сразу несколько звеньев Среднего коридора, от торгового маршрута через Центральную Азию до портовой инфраструктуры на Каспии и проектов с участием Евросоюза.