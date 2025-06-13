Президент Казахстана подписал закон, предусматривающий повышение заработной платы работников водной отрасли. Поправки внесены в закон "О естественных монополиях" и разработаны Министерством водных ресурсов и ирригации, передает BAQ.KZ.

Согласно изменениям, с 1 сентября 2025 года более 25 тысяч сотрудников, оказывающих регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения, получат повышение зарплаты в среднем на 35–50%.

Уровень оплаты труда будет доведен до уровня специалистов в сферах тепло- и электроэнергетики, где средняя зарплата составляет около 330 тысяч тенге. В водной отрасли она сейчас — 231 тысяча тенге.

По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, это решение позволит сократить текучесть кадров и привлечь больше квалифицированных специалистов в одну из ключевых отраслей страны.

Ранее, в 2024 году, министерство уже повысило зарплаты работникам РГП "Казводхоз" в среднем на 25%.