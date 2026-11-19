В Кожатогайском сельском округе Туркестанской области открылся откормочный комплекс, где за год будут откармливать до 50 тысяч голов крупного рогатого скота. Это крупнейший такой комплекс в Центральной Азии. Мяса здесь смогут производить до 15 тысяч тонн в год.

Проект ТОО «Түркістан Агро KZ» охватывает весь цикл, от выращивания кормов и откорма скота до убоя, переработки и продажи готового мяса. У группы компаний, в которую входит предприятие, уже работают мясоперерабатывающий завод на 7,2 тысячи тонн продукции в год и комбикормовый завод на 46 тысяч тонн.

Параллельно под кормовые культуры готовят 1,4 тысячи гектаров с дождевальным орошением и строят скотную биржу на 12 тысяч голов.

Комплекс построили по австралийским технологиям. С 2024 года Казахстан перенимает отдельные элементы австралийской модели мясного животноводства, чтобы скот давал больше мяса, производство обходилось дешевле, а торговля животными шла через современную инфраструктуру.

На открытии побывал заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Мы открываем один из крупнейших откормочных комплексов в Центральной Азии. Три года назад вместе с казахстанскими фермерами мы посетили Австралию, где изучали передовой опыт ведения животноводства. А сегодня мы видим, как этот опыт применяется на практике», – сказал он.

По его словам, для дальнейшего роста отрасли у Казахстана есть все, пастбища, кормовая база, специалисты и экспортный потенциал.

«В прошлом году экспорт мяса превысил 100 тыс. тонн, но для нашей страны это не предел. Сегодня доля сектора АПК в ВВП страны составляет около 6%. Развитие животноводства, увеличение объемов производства и глубокой переработки сельхозпродукции должны стать дополнительными источниками экономического роста. В перспективе мы ставим задачу довести долю АПК в ВВП до 10%», – отметил вице-премьер.

Второй материал

500 рабочих мест: в Туркестанской области заработал кукурузный завод

В Шардаринском районе Туркестанской области открылся завод по глубокой переработке кукурузы ТОО «Казкрахмал». За год он сможет переработать 150 тысяч тонн сырья, работу здесь получили 500 человек.

Производство почти безотходное, кукурузу перерабатывают на 98%. Сначала завод будет выпускать модифицированный крахмал, глютен, экстракт, мезгу и другую продукцию. Когда он выйдет на полную мощность, ассортимент вырастет до 28 наименований, в том числе мальтодекстрина, патоки и сиропов для пищевой промышленности.

Чтобы заводу хватало сырья, в области постепенно расширяют посевы кукурузы и ставят капельное орошение. Для региона с нехваткой воды это особенно актуально, ведь кукурузе нужно гораздо меньше воды, чем рису.

На открытии побывал заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин. Он напомнил, что последние три года Казахстан собирает больше 24 млн тонн зерна в год. По его словам, задача в том, чтобы не продавать зерно сырьем, а делать из него продукцию дороже.

«Сегодня в Казахстане действуют три предприятия глубокой переработки зерна общей мощностью 510 тыс. тонн в год. В этом году в Жамбылской области запущена первая очередь комплекса Fufeng Group мощностью переработки 500 тыс. тонн кукурузы в год», – отметил вице-премьер.

Еще четыре крупных проекта готовят в Акмолинской области, где их два, в Костанайской области и Астане.

«В совокупности новые производственные мощности обеспечат глубокую переработку зернового сырья внутри страны до 5,8 млн тонн в год. Это позволит расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и увеличить экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции», – подчеркнул Серик Жумангарин.