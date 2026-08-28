До 50% затрат вернут: предприятия Казахстана получили почти 419 млн тенге

Казахстанские предприятия получили 418,7 млн тенге господдержки на модернизацию производства и повышение производительности труда по итогам восьми месяцев 2026 года.

Государство возмещает бизнесу от 40 до 50% понесенных затрат. Поддержку получили предприятия машиностроения, металлургии, АПК, легкой, химической, фармацевтической и деревообрабатывающей промышленности.

Основная часть средств – около 416,1 млн тенге – направлена на компенсацию расходов на приобретение технологического оборудования, внедрение цифровых решений, обучение сотрудников и другие мероприятия.

Больше всего заявок поступило от предприятий Шымкента, Алматы, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Кроме того, через QazIndustry государство компенсирует расходы бизнеса на продвижение продукции, международную сертификацию, лабораторные испытания, а также приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки. За восемь месяцев на эти цели предприятиям возместили более 2,5 млн тенге.

Одновременно расширены меры поддержки обрабатывающей промышленности. Теперь предприятиям могут компенсировать половину расходов на перевозку приоритетных товаров железнодорожным транспортом внутри Казахстана.

Еще одно изменение касается международной сертификации: максимальный размер возмещения таких затрат увеличили в пять раз – до 15 тысяч МРП.