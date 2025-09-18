В Туркестанской области полицейские успешно пресекли деятельность устойчивой преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции в приграничных районах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Операция была проведена 11 сентября в рамках системной работы МВД по борьбе с нелегальной миграцией. Сотрудники криминальной полиции провели следственно-оперативные мероприятия, по итогам которых были задержаны четверо основных организаторов преступной схемы и их пособники. Все они водворены в изолятор временного содержания.

Как установили следователи, задержанные наладили незаконный канал, по которому граждане ближнего зарубежья пересекали государственную границу Казахстана без оформления необходимых документов. За свои услуги злоумышленники брали с каждого мигранта до 500 тысяч тенге.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты иностранные паспорта, поддельные документы, электронные носители информации и средства связи, использовавшиеся для организации маршрутов и связи с "клиентами".

В отношении задержанных начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса РК — "Организация незаконной миграции" и "Умышленное незаконное пересечение государственной границы".