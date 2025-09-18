До 500 тысяч с человека: в Туркестане задержаны проводники мигрантов
Нелегальный маршрут за деньги.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Туркестанской области полицейские успешно пресекли деятельность устойчивой преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции в приграничных районах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Операция была проведена 11 сентября в рамках системной работы МВД по борьбе с нелегальной миграцией. Сотрудники криминальной полиции провели следственно-оперативные мероприятия, по итогам которых были задержаны четверо основных организаторов преступной схемы и их пособники. Все они водворены в изолятор временного содержания.
Как установили следователи, задержанные наладили незаконный канал, по которому граждане ближнего зарубежья пересекали государственную границу Казахстана без оформления необходимых документов. За свои услуги злоумышленники брали с каждого мигранта до 500 тысяч тенге.
В ходе обысков у подозреваемых были изъяты иностранные паспорта, поддельные документы, электронные носители информации и средства связи, использовавшиеся для организации маршрутов и связи с "клиентами".
В отношении задержанных начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса РК — "Организация незаконной миграции" и "Умышленное незаконное пересечение государственной границы".
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов