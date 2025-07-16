До 530 тенге подорожал доллар в обменниках Казахстана
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:19
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Сегодня, 09:19Сегодня, 09:19
156Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 14 июля, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 526,3-529 тенге, Астане – за 528-529 тенге, Шымкенте – за 527-528 тенге.
В Актобе, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 528 тенге, Каскелене – 527,5 тенге, Костанае – 527-530 тенге, Риддере – за 526,5 тенге, Талдыкоргане – 527,5 тенге.
Днем ранее максимальная цена за доллар в обменниках страны составляла 527 тенге.
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