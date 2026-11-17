Казахстанские производители продукции для нефтегазовой отрасли смогут вернуть до 60 млн теңге, потраченных на международную сертификацию. Порог возмещения таких затрат подняли с 3 000 до 15 000 МРП, сообщил на заседании Правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов.

«Это позволяет отечественным предприятиям получать возмещение затрат в размере до 60 млн теңге и, соответственно, открывает возможность выйти на цепочки поставок трех крупных операторов, а также осуществлять экспорт продукции за рубеж», – пояснил министр.

Речь о Тенгизшевройле, Карачаганак Петролеум Оперейтинг и NCOC, операторе Северо-Каспийского проекта. В 2025 году эти три компании закупили товаров, работ и услуг на 2,8 трлн теңге, на 4% больше, чем годом ранее.

Механизм уже работает. Семь отечественных производителей нефтегазового сектора уже имеют опыт поставок продукции в страны Европы, Северной Америки и Азии.

Параллельно в стране налаживают выпуск того, что раньше везли из-за рубежа. Вместе с мировыми и казахстанскими производителями оригинальных товаров, которые больше всего нужны нефтегазовой отрасли, локализуют 15 новых производств общей стоимостью 37,7 млрд теңге.

«Реализация указанных проектов обеспечит создание новых рабочих мест, а также приобретение внутри страны компетенции по производству и выпуску товаров с высокой добавленной стоимостью», – отметил Ерлан Аккенженов.

Опыт у Казахстана уже есть. С 2022 по 2025 год в стране локализовали 10 таких производств на 7,9 млрд теңге и создали более 350 рабочих мест.