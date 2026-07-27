До 6,5 млн тенге ученику: как в Казахстане поощряют победителей олимпиад и их педагогов
Корреспондент BAQ.KZ выяснила, кто может получить государственную премию за международные олимпиады, какие суммы предусмотрены ученикам и педагогам и как оформляется выплата.
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В Казахстане победители международных предметных олимпиад могут получить до 6 млн 487,5 тыс. тенге, серебряные призеры – 4 млн 325 тыс. тенге, бронзовые – 2 млн 162,5 тыс. тенге. Денежные премии предусмотрены и для педагогов, подготовивших победителей: размер выплаты составляет от 8,5 до 26,5 базового должностного оклада. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, кто имеет право на государственное вознаграждение, какие достижения учитываются, требуется ли подавать заявление и как проходит оформление выплаты.
Формирование интеллектуальной нации является одним из приоритетов государственной политики. Развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций впервые закреплено в новой Конституции в качестве стратегического направления государства.
По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в стране поэтапно реализуются реформы в сфере образования. Они охватывают модернизацию школьной инфраструктуры, повышение статуса педагога, поддержку науки и создание дополнительных стимулов для талантливых детей.
Как сообщили в Министерстве просвещения, в последние годы в Казахстане внедрены новые механизмы поддержки школьников, представляющих страну на международных интеллектуальных соревнованиях.
Теперь победители и призеры олимпиад могут рассчитывать не только на медали и дипломы, но и на денежные премии, образовательные гранты и участие в международных программах.
Сколько получают победители международных олимпиад
С 2022 года победителям и призерам международных предметных олимпиад, а также подготовившим их педагогам выплачиваются единовременные государственные денежные премии. Размер выплаты зависит от занятого места.
Ученик, завоевавший золотую медаль, получает 1500 месячных расчетных показателей – 6 млн 487,5 тыс. тенге.
Обладателю серебряной медали выплачивается 1000 МРП, или 4 млн 325 тыс. тенге.
За бронзовую медаль предусмотрена премия в размере 500 МРП – 2 млн 162,5 тыс. тенге.
Таким образом государство поощряет школьников, которые представляют Казахстан на крупнейших международных интеллектуальных соревнованиях.
Кроме денежной выплаты, победители международных олимпиад могут поступить в казахстанские высшие учебные заведения по государственному образовательному гранту.
С 2025 года для них также предусмотрена возможность обучения по международной стипендии «Болашак».
Как поощряют педагогов
Достижения учеников напрямую связаны с работой наставников, поэтому государственная поддержка распространяется и на педагогов, подготовивших победителей международных олимпиад.
В 2025 году Президент впервые наградил государственными наградами 24 педагогов, воспитавших победителей международных интеллектуальных соревнований.
Учителя были удостоены ордена «Құрмет», медалей «Шапағат» и «Ерен еңбегі үшін».
Кроме того, педагогам выплатили единовременные премии в размере от 8,5 до 26,5 базового должностного оклада.
Всего в прошлом году на премирование победителей международных олимпиад и подготовивших их педагогов было направлено 101,7 млн тенге.
С текущего года государственная поддержка распространяется и на международные научные соревнования. По поручению Главы государства введен механизм выплаты единовременных премий победителям таких конкурсов и их наставникам.
Более тысячи медалей за один учебный год
Системная поддержка талантливых школьников отражается и на результатах казахстанских команд на международной арене.
В 2025–2026 учебном году школьники из Казахстана приняли участие в 44 международных олимпиадах и научных соревнованиях.
В общей сложности казахстанские школьники завоевали 1059 медалей и 57 специальных наград, в том числе 201 золотую, 351 серебряную и 507 бронзовых.
Это почти вдвое больше, чем в предыдущие учебные годы. В 2023–2024 учебном году казахстанские школьники завоевали 563 медали, а в 2024–2025 учебном году – 541 медаль.
На четырех из семи наиболее престижных международных предметных олимпиад национальная сборная получила 19 медалей: шесть золотых, девять серебряных и четыре бронзовые.
До сентября казахстанским школьникам предстоит принять участие в международных олимпиадах по географии, информатике и лингвистике.
Историческое достижение по физике
Одним из главных достижений нынешнего учебного года стал результат казахстанской сборной на Международной физической олимпиаде.
На 56-й Международной физической олимпиаде IPhO, прошедшей в колумбийском городе Букараманга, Казахстан впервые в истории стал абсолютным чемпионом мира в общекомандном зачете.
Все пять участников национальной сборной завоевали золотые медали.
Это лучший результат Казахстана за всю историю участия в Международной физической олимпиаде. Он продемонстрировал эффективность системы подготовки одаренных школьников и их способность конкурировать с сильнейшими командами мира.
Лучший результат по биологии за 30 лет
Казахстанские школьники добились исторического результата и на Международной биологической олимпиаде.
На 37-й Международной биологической олимпиаде IBO, прошедшей в Литве, национальная сборная завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль.
По данным Министерства просвещения, это лучший результат команды Казахстана с 1996 года.
Казахстан вошел в число сильнейших математических команд
Высокие результаты показали и участники математических олимпиад.
На 67-й Международной математической олимпиаде IMO в Шанхае казахстанская сборная завоевала три серебряные и три бронзовые медали.
В общекомандном зачете Казахстан занял 22-е место среди 117 стран.
Кроме того, казахстанская команда стала абсолютным победителем Европейской математической олимпиады, проходившей в Литве.
На Балканских математических олимпиадах среди юниоров школьники из Казахстана заняли пятое и шестое места.
Медали по химии, географии и экономике
На международной олимпиаде по химии казахстанские школьники завоевали одну золотую и три серебряные медали.
На Европейской географической олимпиаде национальная сборная получила две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали.
На Международной олимпиаде по экономике International Economics Olympiad, прошедшей в китайском городе Сучжоу, казахстанские участники выиграли одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль.
Казахстанские научные проекты получили международное признание
Школьники из Казахстана также успешно выступают на международных конкурсах научных проектов.
На всемирной научно-инженерной выставке Regeneron ISEF в американском Финиксе казахстанский ученик получил специальную награду и грант зарубежного университета.
Он представил проект по ранней диагностике онкологических заболеваний с применением искусственного интеллекта.
Еще два казахстанских школьника были отмечены специальными наградами международных организаций, работающих в сфере искусственного интеллекта.
Такие результаты свидетельствуют о признании научного потенциала казахстанских школьников на международном уровне.
Четыре мировых чемпионства по робототехнике подряд
Высокие результаты Казахстан показывает и в робототехнике.
На международном чемпионате FIRST Robotics в Хьюстоне национальная сборная завоевала 12 наград.
Особого успеха Казахстан добился на всемирном чемпионате по робототехнике FIRST Global Challenge.
По данным Министерства просвещения, Казахстан стал первой и пока единственной страной в истории соревнования, которая четыре года подряд завоевывала звание абсолютного чемпиона мира.
Этот результат подтверждает высокий уровень инженерной подготовки школьников и их способность работать с современными технологиями.
Как получить государственную премию
Отдельно подавать заявление на получение премии победителю международной олимпиады, как правило, не требуется. Основанием для выплаты становятся официальные результаты соревнования и включение олимпиады или научного конкурса в установленный перечень международных мероприятий.
Данные о победителях, призерах и подготовивших их педагогах передаются уполномоченным организациям в сфере образования. После подтверждения результатов производится выплата единовременной денежной премии.
Таким образом, размер и возможность получения государственной поддержки зависят от статуса международной олимпиады, занятого места и официального подтверждения результата.
В Казахстане система поддержки талантливых школьников постепенно расширяется. Она включает денежные премии, государственные награды, образовательные гранты, международные программы и поощрение педагогов.
Введение премий для победителей научных соревнований и их наставников расширило круг получателей государственной поддержки и создало дополнительные стимулы для развития школьной науки.
Как отмечают в министерстве, эти меры направлены на повышение качества образования, поддержку педагогов и укрепление интеллектуального потенциала страны.
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