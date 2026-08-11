До 70% обращений казахстанцев планируют перевести в eGov GPT до конца года

До конца 2026 года через eGov GPT планируется обеспечить доступ к сервисам, на которые приходится до 70% обращений граждан. Сейчас интеллектуальный ассистент позволяет получить 50 наиболее востребованных государственных услуг, а его возможностями казахстанцы воспользовались уже более 150 тысяч раз. Об этом на заседании Правительства сообщил Заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

По словам министра, eGov GPT должен стать единым ИИ-помощником для взаимодействия граждан с государством. Сейчас доступные через него 50 услуг формируют около 30% всего объема обращений населения.

«Уже сегодня через eGov GPT доступны 50 наиболее востребованных услуг, формирующих около 30% всего объема обращений граждан. До конца года планируем увеличить этот показатель до 70%. Возможностями eGov GPT граждане уже воспользовались более 150 тысяч раз», – сообщил Жаслан Мадиев.

Министр отметил, что в дальнейшем государственные органы не должны создавать отдельные ИИ-ассистенты для населения и бизнеса, не связанные с eGov GPT.

«eGov GPT должен стать универсальным ИИ-ассистентом по всем вопросам взаимодействия государства и граждан. Центральным госорганам необходимо исключить разработку и внедрение самостоятельных ведомственных ИИ-агентов для граждан и бизнеса без привязки к eGov GPT», – заявил он.

Кроме того, в ближайшее время eGov GPT станет доступен пользователям национального мессенджера Aitu.

Мадиев также напомнил, что с июня на законодательном уровне предусмотрен нетарифицируемый доступ к государственно значимым цифровым сервисам eGov и Aitu.