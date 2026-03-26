Казахстан рассматривает возможность инвестирования части государственных активов в криптоактивы — соответствующий вопрос находится в повестке Национального банка. Редакция BAQ . KZ направила официальный запрос с просьбой разъяснить параметры инициативы, включая возможный объем инвестиций и источники финансирования.



Как отметили в Национальном банке в ответе на запрос, речь идет о формировании ограниченного криптопортфеля с четко заданными параметрами и уровнями риска.

На первом этапе рассматривается формирование портфеля цифровых активов в объеме около 700 млн долларов. Из них по 350 млн долларов предполагается направить за счет золотовалютных резервов и средств Национального фонда — в обоих случаях речь идет примерно о 0,5 % от соответствующих активов.

Отмечается, что такой подход позволит участвовать в быстрорастущем сегменте рынка, не нарушая устойчивость и ликвидность международных резервов. При этом в перспективе общий объем инвестиций в крипторезерв может быть увеличен до 1 млрд долларов.

Прямые вложения в криптовалюты, как подчеркивает регулятор, будут ограниченными и будут осуществляться с учетом риск-профиля и установленных лимитов. Основной акцент предполагается сделать на диверсифицированном подходе: в портфель могут войти не только цифровые активы, но и производные финансовые инструменты, а также акции компаний, работающих в криптоиндустрии.

Кроме того, управление инвестициями планируется закрепить за АО «Национальная инвестиционная корпорация НБК». Оценка эффективности портфеля будет проводиться ежегодно.

Отдельно в ответе отмечается, что учет и хранение цифровых активов будет обеспечивать Центральный депозитарий ценных бумаг. Также правительство намерено дополнительно рассмотреть вопрос передачи конфискованных цифровых активов в структуру крипторезерва и механизм их дальнейшего использования.

В Нацбанке считают, что создание Национального стратегического крипторезерва станет одним из шагов по диверсификации международных резервов и развитию цифровой инфраструктуры страны.