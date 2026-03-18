Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров холдинга «Байтерек», где подвели итоги работы за 2025 год и определили приоритеты финансирования экономики, передает BAQ.kz.

По данным председателя правления холдинга Рустама Карагойшина, в 2025 году объем финансирования несырьевых отраслей экономики через структуры «Байтерека» составил 8 трлн тенге, что на 96% больше по сравнению с предыдущим годом.

«Поддержка на сумму 7,1 трлн тенге была направлена порядка 75 тысячам компаний и организаций. Объем экспорта предприятий, получивших содействие холдинга, достиг 1,9 трлн тенге, что вдвое превышает показатель 2024 года», - отметил он.

Значительное внимание уделено агропромышленному комплексу.

В 2025 году финансирование АПК составило 1,4 трлн тенге, что на 31% больше, чем годом ранее. При поддержке холдинга было приобретено более 11,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, а также создано свыше 10 тыс. рабочих мест.

В рамках подготовки к посевной кампании 2026 года Совет директоров одобрил дополнительные меры финансирования.

Речь идет о выпуске облигаций на сумму до 300 млрд тенге через Аграрную кредитную корпорацию, финансировании лизинга сельхозтехники на сумму до 150 млрд тенге через КазАгроФинанс, а также ипотечных программ на сумму до 100 млрд тенге через Отбасы банк для социально уязвимых категорий граждан.

В 2026 году холдинг планирует направить на поддержку экономики до 8 трлн тенге. В числе приоритетов - развитие промышленности и инфраструктуры, поддержка агросектора, расширение экспорта и обеспечение доступного жилья.

Премьер-министр подчеркнул необходимость дальнейшего усиления поддержки реального сектора экономики и повышения эффективности инструментов холдинга.